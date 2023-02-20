Suavi'nin 'koruyucu aile' olma talebi reddedildi

Suavi 70 yaşında diye bizim koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam hala deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor, o esnada İHH o çocukları bilinmeyen evlere yerleştiriyor . Biz bakarız o çocuklara çiçek gibi. Engelimizi kaldırın. Biz talibiz.