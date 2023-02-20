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https://sputniknews.com.tr/20230220/suavinin-koruyucu-aile-olma-talebi-reddedildi-1067278985.html
Suavi'nin 'koruyucu aile' olma talebi reddedildi
Suavi'nin 'koruyucu aile' olma talebi reddedildi
Suavi Saygan ve eşi Gönül Saygan'ın depremzede çocuklara koruyucu aile olma isteği reddedildi. Gönül Saygan, sosyal medya hesabından "Suavi 70 yaşında diye... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T15:54+0300
2023-02-20T15:54+0300
suavi
rehber koruyucu aile sistemi
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Sanatçı Suavi Saygan’ın eşi Gönül Saygan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesini kaybeden çocuklardan birine koruyucu aile olma taleplerinin reddedildiğini duyurdu.Saygan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşumda şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230218/din-isleri-yuksek-kurulundan-koruyucu-aile-aciklamasi-1067188002.html
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suavi, rehber koruyucu aile sistemi
suavi, rehber koruyucu aile sistemi

Suavi'nin 'koruyucu aile' olma talebi reddedildi

15:54 20.02.2023
© Fotoğraf : nilufer.bel.trSuavi
Suavi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© Fotoğraf : nilufer.bel.tr
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Suavi Saygan ve eşi Gönül Saygan'ın depremzede çocuklara koruyucu aile olma isteği reddedildi. Gönül Saygan, sosyal medya hesabından "Suavi 70 yaşında diye koruyucu aile olmamızı reddetiler" paylaşımıyla duruma tepki gösterdi.
Sanatçı Suavi Saygan’ın eşi Gönül Saygan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesini kaybeden çocuklardan birine koruyucu aile olma taleplerinin reddedildiğini duyurdu.
Saygan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşumda şu ifadelere yer verdi:
“Suavi 70 yaşında diye bizim koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam, hâlâ deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor. Biz o çocuklara, çiçek gibi bakarız. Engelimizi kaldırın. Biz talibiz.”
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
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Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'koruyucu aile' açıklaması: Saygısız yaklaşımla bağlamından kopartıldı
18 Şubat, 01:37
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