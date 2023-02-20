Suavi'nin 'koruyucu aile' olma talebi reddedildi
© Fotoğraf : nilufer.bel.trSuavi
© Fotoğraf : nilufer.bel.tr
Suavi Saygan ve eşi Gönül Saygan'ın depremzede çocuklara koruyucu aile olma isteği reddedildi. Gönül Saygan, sosyal medya hesabından "Suavi 70 yaşında diye koruyucu aile olmamızı reddetiler" paylaşımıyla duruma tepki gösterdi.
Sanatçı Suavi Saygan’ın eşi Gönül Saygan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesini kaybeden çocuklardan birine koruyucu aile olma taleplerinin reddedildiğini duyurdu.
Saygan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşumda şu ifadelere yer verdi:
Saygan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşumda şu ifadelere yer verdi:
“Suavi 70 yaşında diye bizim koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam, hâlâ deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor. Biz o çocuklara, çiçek gibi bakarız. Engelimizi kaldırın. Biz talibiz.”
Suavi 70 yaşında diye bizim koruyucu aile olmamızı reddettiler. 70 yaşında dedikleri adam hala deprem bölgesinde 20 saat çalışıyor, o esnada İHH o çocukları bilinmeyen evlere yerleştiriyor . Biz bakarız o çocuklara çiçek gibi. Engelimizi kaldırın. Biz talibiz.— GÖNÜL (@Gonlsy) February 18, 2023