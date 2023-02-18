https://sputniknews.com.tr/20230218/din-isleri-yuksek-kurulundan-koruyucu-aile-aciklamasi-1067188002.html

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'koruyucu aile' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'koruyucu aile' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulu, evlat edinmeyle ilgili sorulara verilen cevapların, bazı basın yayın organlarınca bağlamından kopartılarak çirkin çağrışımlara kapı... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T01:37+0300

2023-02-18T01:37+0300

2023-02-18T01:37+0300

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evlatlık

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Din İşleri Yüksek Kurulu, evlat edinmeyle ilgili verdiği cevabın ardından çıkan haberlerle ilişkin açıklama yaptı.Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle sıkça sorulduğu için bilgilendirme mahiyetinde halka sunulan ve İslam'ın evlat edinme ya da koruyucu aile olma hususundaki yaklaşımını ifade eden Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasının, 'bazı kişi ve basın organları tarafından çarpıtıldığı' belirtildi.Her daim iyiliği, yardımlaşmayı ve toplumsal dayanışmayı emreden İslam'ın, ihtiyaç sahiplerine ve kimsesizlere yardıma yönelik son derece teşvik edici hükümler getirdiği vurgulanan açıklamada, özellikle öksüz, yetim ve himayeye muhtaç çocukların korunup gözetilmesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetin olduğu hatırlatıldı.Aynı şekilde onlara duyarsız kalmanın ve kötülük yapmanın çok büyük bir günah olduğu ve Allah katında derin bir azaba sebep olacağının bildirildiği aktarılan açıklamada, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in de bizzat kimsesiz çocukları himayeye ve onlara yardıma teşvik ettiği vurgulandı.Bir hadis-i şerifte "Yetimlerin bakımını üstlenenlerin, ihtiyaçlarını karşılayanların ahirette kendisine yakın komşu olacağının" müjdelendiği anlatılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:Hazreti Muhammed'i örnek alarak depremzede bir çocuğu sahiplenip ona kol kanat germenin engin bir ahlaki meziyet olduğuna işaret edilen açıklamada, "Dinimiz açısından dikkat edilmesi gereken tek husus, konunun hukuki zeminine özen göstermektir. Mesele bu kadar açık iken konuyu saygısız bir yaklaşımla bağlamından kopartarak çirkin çağrışımlara kapı aralayacak şekilde yorumlamak, iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutumdur. Büyük bir felaketi yaşadığımız, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz ve hep beraber yaralarımızı sarmaya yoğunlaştığımız şu günlerde bu tür yakıştırma ve yaklaşımların kimsenin iyiliğine hizmet etmediği açıktır" ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230210/diyanet-isleri-baskanligindan-gun-milletce-kenetlenme-gunudur-hutbesi-1066844019.html

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