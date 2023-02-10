Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230210/diyanet-isleri-baskanligindan-gun-milletce-kenetlenme-gunudur-hutbesi-1066844019.html
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Gün Milletçe Kenetlenme Günüdür' hutbesi
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Gün Milletçe Kenetlenme Günüdür' hutbesi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ili etkiledi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Şubat Diyanet cuma hutbesi konusunu 'Gün Milletçe Kenetlenme Günüdür' olarak... 10.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-10T14:50+0300
2023-02-10T14:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
cuma
cuma namazı
hutbe
deprem
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Depremzedeler için yardımlaşma ve dayanışma çağrısını yapan Diyanet cuma hutbesi 10 Şubat, "Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalım, gözyaşlarını silelim. Hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkânlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım." ifadeleriyle yayımlandı.10 Şubat tarihli cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresinden yayınlandı. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gün Milletçe Kenetlenme Günüdür" konulu cuma hutbesinde, depremde zarar gören vatandaşlar için yardımlaşma vurgusu yapıldı. Türkiye'deki camilerde okunacak olan hutbedeü "Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bu kampanyalara destek olabilmek amacıyla bugün Cuma namazı sonrasında depremden etkilenen illerimiz dışındaki bütün camilerimizde aziz milletimizin yardımlarına müracaat edilecektir." denildi. Cuma hutbesinin metni şöyle:"Muhterem Müslümanlar!Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk.Aziz Müminler!Rahmet Peygamberi (s.a.s) bizleri şöyle tarif ediyor: “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da bu acıyı paylaşan bir beden gibidir.O halde mümin kardeşlerim! Gün, kenetlenme günüdür. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, dua ve niyazla Cenâb-ı Hakk’a sığınma, O’nun engin rahmetini ve yardımını isteme günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızın gereği olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edelim. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalım, gözyaşlarını silelim. Hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkânlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk kış gecelerinde ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağduyumuzu ve sükûnetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım."
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cuma, cuma namazı, hutbe, deprem
cuma, cuma namazı, hutbe, deprem

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Gün Milletçe Kenetlenme Günüdür' hutbesi

14:50 10.02.2023
© Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2023
© Diyanet İşleri Başkanlığı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 ili etkiledi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Şubat Diyanet cuma hutbesi konusunu 'Gün Milletçe Kenetlenme Günüdür' olarak belirledi.
Depremzedeler için yardımlaşma ve dayanışma çağrısını yapan Diyanet cuma hutbesi 10 Şubat, "Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalım, gözyaşlarını silelim. Hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkânlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım." ifadeleriyle yayımlandı.
10 Şubat tarihli cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet adresinden yayınlandı.
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Gün Milletçe Kenetlenme Günüdür" konulu cuma hutbesinde, depremde zarar gören vatandaşlar için yardımlaşma vurgusu yapıldı. Türkiye'deki camilerde okunacak olan hutbedeü "Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bu kampanyalara destek olabilmek amacıyla bugün Cuma namazı sonrasında depremden etkilenen illerimiz dışındaki bütün camilerimizde aziz milletimizin yardımlarına müracaat edilecektir." denildi.
Cuma hutbesinin metni şöyle:
"Muhterem Müslümanlar!

Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk.

Aziz Müminler!

Rahmet Peygamberi (s.a.s) bizleri şöyle tarif ediyor: “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da bu acıyı paylaşan bir beden gibidir.
O halde mümin kardeşlerim! Gün, kenetlenme günüdür. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, dua ve niyazla Cenâb-ı Hakk’a sığınma, O’nun engin rahmetini ve yardımını isteme günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızın gereği olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edelim. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalım, gözyaşlarını silelim. Hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkânlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk kış gecelerinde ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağduyumuzu ve sükûnetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım."
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