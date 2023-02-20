https://sputniknews.com.tr/20230220/sanliurfada-bir-binada-dogalgaz-nedeniyle-patlama-oldu-1067258078.html

Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu

Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu

Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T11:14+0300

2023-02-20T11:14+0300

2023-02-20T11:14+0300

türkiye

doğalgaz

urfa

şanlıurfa

patlama

bina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067257924_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_412cff844e3f25ce0263c158b2df9d45.jpg

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-donmez-dogalgazi-ozellikle-hasarin-yogun-oldugu-bolgelerde-bilerek-vermiyoruz-1066896757.html

türkiye

urfa

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğalgaz, urfa, şanlıurfa, patlama, bina