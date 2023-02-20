Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230220/sanliurfada-bir-binada-dogalgaz-nedeniyle-patlama-oldu-1067258078.html
Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu
Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu
Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T11:14+0300
2023-02-20T11:14+0300
türkiye
doğalgaz
urfa
şanlıurfa
patlama
bina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067257924_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_412cff844e3f25ce0263c158b2df9d45.jpg
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-donmez-dogalgazi-ozellikle-hasarin-yogun-oldugu-bolgelerde-bilerek-vermiyoruz-1066896757.html
türkiye
urfa
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067257924_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_b1dd5e38435c0e68fdb29d04a4885c9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
doğalgaz, urfa, şanlıurfa, patlama, bina
doğalgaz, urfa, şanlıurfa, patlama, bina

Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu

11:14 20.02.2023
© AAŞanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu
Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.
Adıyaman'da doğalgaz onarım çalışmalarının ardından elektrik çalışmalarını inceleyen Bakan Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Dönmez: Doğalgazı özellikle hasarın yoğun olduğu bölgelerde bilerek vermiyoruz
11 Şubat, 18:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала