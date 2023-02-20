https://sputniknews.com.tr/20230220/sanliurfada-bir-binada-dogalgaz-nedeniyle-patlama-oldu-1067258078.html
Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu
Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu
Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T11:14+0300
2023-02-20T11:14+0300
2023-02-20T11:14+0300
türkiye
doğalgaz
urfa
şanlıurfa
patlama
bina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067257924_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_412cff844e3f25ce0263c158b2df9d45.jpg
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-donmez-dogalgazi-ozellikle-hasarin-yogun-oldugu-bolgelerde-bilerek-vermiyoruz-1066896757.html
türkiye
urfa
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067257924_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_b1dd5e38435c0e68fdb29d04a4885c9e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğalgaz, urfa, şanlıurfa, patlama, bina
doğalgaz, urfa, şanlıurfa, patlama, bina
Şanlıurfa'da bir binada doğalgaz nedeniyle patlama oldu
Abone ol
Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.