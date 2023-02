https://sputniknews.com.tr/20230211/bakan-donmez-dogalgazi-ozellikle-hasarin-yogun-oldugu-bolgelerde-bilerek-vermiyoruz-1066896757.html

Bakan Dönmez: Doğalgazı özellikle hasarın yoğun olduğu bölgelerde bilerek vermiyoruz



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'taki Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 12. İşletme Müdürlüğü'nde, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında enerji altyapısındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Devletin depremin yaşandığı ilk andan itibaren olay yerine intikal ettiğini ve başta arama-kurtarma çalışmaları olmak üzere de tüm çalışmaları koordine ettiğini belirten Dönmez, "Bugün itibarıyla da baktığımızda, yine sevindirici haberler geliyor. Vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliyoruz. Tabii ki üzüntü veren can kayıplarımız da var ama çalışmalarımız son ana kadar aksamadan devam edecek." diye konuştu.Bakan Dönmez, elektrik arzına yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:Evlerine girmek isteyen vatandaşların hasarsız olan evlerine elektrik verileceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:Şehir girişlerinde doğalgaz var, şehir içi dağıtımı için kontroller devam ediyorDoğalgaz ile ilgili gelişmelere de değinen Dönmez, "BOTAŞ'ın ana iletim hatlarında, yani şehirlere doğalgaz taşıyan ana doğalgaz boru hatlarında 18 adet büyük hasar meydana geldi. Bunlar boruların kopması suretiyle oluştu. Bundan dolayı da Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman doğalgazsız kalmıştı. Dün itibarıyla BOTAŞ onarım işlemlerini tamamladı. Artık bu şehirlerimizin girişinde doğalgaz var" bilgisini paylaştı.Dönmez, doğalgazın şehir içerisinde dağıtımı konusunda ise kontrollerin devam ettiğine dikkati çekerek, "Şehir içerisinde gaz dağıtım kuruluşlarının gazın evlerimize ve iş yerlerimize intikali konusunda yapması gereken bazı işleri var. Kontrollerini yapmaları gerekiyor. Hasar tespitlerini yapmaları gerekiyor. Can, mal emniyeti açısından bunlar son derece önemli. Depremin ilk anından bugüne arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zaman zaman konudan uzak yorumlar bize de intikal ediyor, şehirlerde doğalgaz ve elektrik henüz verilemedi diye. Bunların bir kısmı kontrol edilmeden verilmemesi gereken alanlar. Düşünün, bir enkazda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Oraya gaz verirseniz, gaz kaçağından dolayı hem binanın altında mahsur kalan vatandaşımızın canını tehlikeye atmış oluruz, hem de binanın üzerinde çalışan arama kurtarma çalışanlarının canını tehlikeye atmış oluruz. O açıdan doğalgazı özellikle hasarın yoğun olduğu bölgelerde bilerek vermiyoruz, vermememiz gerekir" değerlendirmesinde bulundu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte hareket ederek, hasarın olmadığı bölgelerden başlayarak doğalgazın kontrollü bir şekilde verileceğini ifade eden Dönmez, "Doğalgaz dağıtım şirketleri her bir binaya girerek iç tesisatı kontrol etmek zorunda. Çünkü bina sarsıldı. İç tesisatta belki bir hasar oluşmuş olabilir, gazı binaya verdiğinizde kaçaklar olabilir, yangınlara sebebiyet verebilir. O açıdan bu kontrolleri tamamlamadan doğalgaz arzını gerçekleştirmiyoruz" diye konuştu.Akaryakıt ile ilgili sıkıntı yokDönmez, bölgede depremler sonrası ilk başta akaryakıt ikmalinde bazı sıkıntılar yaşandığını anımsatarak, "Artan talep, iş makinalarının ihtiyacı ve insanlarımız araçlarını kullanma talebi karşısında bir aşırı talep ile karşılaşmıştık. Ulaşımda yaşanan aksaklık ve sıkıntılardan dolayı intikallerde bazı sorunlar yaşamıştık ama ilk 2 gün içerisinde bu sorunlar çözüldü. Depremden önce bu bölge günlük 6-7 milyon litre akaryakıt tüketirken, depremle birlikte bu rakam 3 kat arttı. 18-20 milyon litrelere kadar çıktı ama zamanında aldığımız tedbirlerle de bu ikmalleri tamamladık. An itibarıyla bölgede akaryakıt ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor" dedi.Altyapı çalışmalarının yanı sıra arama kurtarma çalışmalarına verilen desteğe de değinen Dönmez, “9 bin 782 madencimiz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Elektrik, gaz, maden şirketlerimiz 4 bin 823 kişi ile bu çalışmalara destek sağladı. Toplamda 14 bin 600 çalışanımız ile bu arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağladık” bilgisini paylaştı.'Kahramanmaraş Kuşyakası Dağı'nda volkanik hareket yok'Dönmez, dünden bu yana Kahramanmaraş bölgesinde Kuşyakası Dağı’nda bir lav hareketi olduğu yönünde videolar ve bilgiler olduğunu ve konu ile ilgili Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün talimatlandırıldığını aktardı.MTA'nın uzmanlarınca bölgede gerçekleştirilen incelemeler sonrası ilk değerlendirmelere göre bir volkanik hareket olmadığına işaret eden Dönmez, "Akan malzemenin nedeni ile ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Bir heyelana dayalı olarak olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü artçı depremler devam ediyor. Bununla alakalı olarak da ilerleyen zamanlarda MTA’nın değerlendirmesi sonuçlanmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

