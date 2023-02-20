https://sputniknews.com.tr/20230220/rus-vekil-seremet-bidenin-kiev-ziyareti-bir-provokasyon-1067282347.html
Rus vekil Şeremet: Biden’in Kiev ziyareti bir provokasyon
Rus vekil Şeremet: Biden’in Kiev ziyareti bir provokasyon
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna ziyareti için 'provokasyon'... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T17:15+0300
2023-02-20T17:15+0300
2023-02-20T17:15+0300
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Sputnik’e konuşan Şeremet, “Bu bir provokasyon. Başka türlü söylenemez. Çatışmaya taraf olan bir ülkenin topraklarını ziyaret etmek, Kiev rejimi için acımasız sonuçlar doğuracak küstahça ve korkunç bir adım” dedi.ABD Başkanı Joe Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in iki uluslararası suçlu olduğunu ve kanunlar karşısında hesap vereceklerini söyleyen Rus milletvekili, “Bunlar, iki kanlı diktatör. Biden’in ziyaretiyle Zelenskiy için geri sayım başladı. Amerikan halkını şunu anlamalı ki, talihsiz yöneticileri sadece savaş, yıkım ve trajedi istiyor. Biden ve ekibi gibiler, Amerikan halkının yüz karası, tıpkı faşistlerin Almanlar için yüz karası olduğu gibi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230220/rus-uzman-bidenin-kiev-ziyareti-batinin-ukraynadaki-catismaya-taraf-oldugu-anlamina-geliyor-1067281252.html
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joe biden, abd, ukrayna, kiev, rusya, mihail şeremet
joe biden, abd, ukrayna, kiev, rusya, mihail şeremet
Rus vekil Şeremet: Biden’in Kiev ziyareti bir provokasyon
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna ziyareti için 'provokasyon' nitelendirmesinde bulundu.
Sputnik’e konuşan Şeremet, “Bu bir provokasyon. Başka türlü söylenemez. Çatışmaya taraf olan bir ülkenin topraklarını ziyaret etmek, Kiev rejimi için acımasız sonuçlar doğuracak küstahça ve korkunç bir adım” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in iki uluslararası suçlu olduğunu ve kanunlar karşısında hesap vereceklerini söyleyen Rus milletvekili, “Bunlar, iki kanlı diktatör. Biden’in ziyaretiyle Zelenskiy için geri sayım başladı. Amerikan halkını şunu anlamalı ki, talihsiz yöneticileri sadece savaş, yıkım ve trajedi istiyor. Biden ve ekibi gibiler, Amerikan halkının yüz karası, tıpkı faşistlerin Almanlar için yüz karası olduğu gibi” ifadelerini kullandı.