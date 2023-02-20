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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/rus-vekil-seremet-bidenin-kiev-ziyareti-bir-provokasyon-1067282347.html
Rus vekil Şeremet: Biden’in Kiev ziyareti bir provokasyon
Rus vekil Şeremet: Biden’in Kiev ziyareti bir provokasyon
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna ziyareti için 'provokasyon'... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T17:15+0300
2023-02-20T17:15+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
ukrayna
kiev
rusya
mihail şeremet
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Sputnik’e konuşan Şeremet, “Bu bir provokasyon. Başka türlü söylenemez. Çatışmaya taraf olan bir ülkenin topraklarını ziyaret etmek, Kiev rejimi için acımasız sonuçlar doğuracak küstahça ve korkunç bir adım” dedi.ABD Başkanı Joe Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in iki uluslararası suçlu olduğunu ve kanunlar karşısında hesap vereceklerini söyleyen Rus milletvekili, “Bunlar, iki kanlı diktatör. Biden’in ziyaretiyle Zelenskiy için geri sayım başladı. Amerikan halkını şunu anlamalı ki, talihsiz yöneticileri sadece savaş, yıkım ve trajedi istiyor. Biden ve ekibi gibiler, Amerikan halkının yüz karası, tıpkı faşistlerin Almanlar için yüz karası olduğu gibi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230220/rus-uzman-bidenin-kiev-ziyareti-batinin-ukraynadaki-catismaya-taraf-oldugu-anlamina-geliyor-1067281252.html
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joe biden, abd, ukrayna, kiev, rusya, mihail şeremet
joe biden, abd, ukrayna, kiev, rusya, mihail şeremet

Rus vekil Şeremet: Biden’in Kiev ziyareti bir provokasyon

17:15 20.02.2023
© AFP 2023 / EVAN VUCCIJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / EVAN VUCCI
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna ziyareti için 'provokasyon' nitelendirmesinde bulundu.
Sputnik’e konuşan Şeremet, “Bu bir provokasyon. Başka türlü söylenemez. Çatışmaya taraf olan bir ülkenin topraklarını ziyaret etmek, Kiev rejimi için acımasız sonuçlar doğuracak küstahça ve korkunç bir adım” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in iki uluslararası suçlu olduğunu ve kanunlar karşısında hesap vereceklerini söyleyen Rus milletvekili, “Bunlar, iki kanlı diktatör. Biden’in ziyaretiyle Zelenskiy için geri sayım başladı. Amerikan halkını şunu anlamalı ki, talihsiz yöneticileri sadece savaş, yıkım ve trajedi istiyor. Biden ve ekibi gibiler, Amerikan halkının yüz karası, tıpkı faşistlerin Almanlar için yüz karası olduğu gibi” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden Kiev'de - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
Ukrayna krizi
Rus uzman: Biden’ın Kiev ziyareti, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmaya taraf olduğu anlamına geliyor
16:52
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