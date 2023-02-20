https://sputniknews.com.tr/20230220/rus-uzman-bidenin-kiev-ziyareti-batinin-ukraynadaki-catismaya-taraf-oldugu-anlamina-geliyor-1067281252.html
Rus uzman: Biden’ın Kiev ziyareti, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmaya taraf olduğu anlamına geliyor
Rus uzman: Biden’ın Kiev ziyareti, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmaya taraf olduğu anlamına geliyor
Rus siyaset uzmanı Gusev, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna ziyaretinin, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmanın doğrudan tarafı olduğunu kanıtladığını ve Rusya’nın... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T16:52+0300
2023-02-20T16:52+0300
2023-02-20T17:09+0300
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ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev ziyaretini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesini değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi üyesi, siyaset bilimleri uzmanı Prof. Dr. Aleksandr Gusev, Sputnik’e açıklamasında, “Elbette hakkını verelim, büyük bir gücün liderinin, günümüzde uluslararası hukukun konusu olmayan bir ülke olan Ukrayna’ya gelmesi önemli bir olay. Bu, cepheleşmenin devam edeceği, ABD liderliğindeki kolektif Batı’nın tanklar ve büyük ihtimalle savaş uçakları dahil ağır silah türlerini tedarik edeceği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.“Biz Ukrayna’ya, üstelik halkına karşı savaşmıyoruz” diyen Gusev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde Kiev’deki iktidar, kolektif Batı’nın elindeki aracı temsil ediyor. Aksi takdirde Biden, bu uçuş, Zelenskiy ile görüşme ve diğer şeyler için zamanını harcamazdı. Bu ziyaret, Rusya ve ABD arasındaki oldukça gerilimli ilişkileri nitelendiriyor. Aslında kolektif Batı, çatışmanın tarafı haline geldi ve biz de buna yanıt vermeliyiz.”Siyaset uzmanı Bezpalko: Biden’in Kiev ziyareti sırasındaki hava saldırısı alarmı bir mizansendiÖte yandan Rusya Devlet Başkanlığı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi, siyaset bilimci Bogdan Bezpalko, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev’de yürürken hava saldırısı uyarı sirenin çaldığı anın görüntülerini değerlendirdi.Bezpalko, “Bunun bir mizansen olduğunu düşünüyorum ve kilit isimler bunu çok iyi anlıyor, ama alarm varmış gibi davranıyorlar. Herkes bu oyunu, bu tiyatroyu oynuyor, güya bir saldırı varmış. Sıradan insanları etkilemeye çalışıyorlar. Dünya medyası da tüm yeteneğini kullanarak bu bilgiyi geniş kitlelerin kafasına kazıyor. Amaçları, Avrupa’da giderek artan protestolara rağmen Kiev’e desteğin ve savaşın devamını sağlamak” yorumunda bulundu.Biden ve etrafındakilerin hava saldırısı alarmının gerçek olmadığını çok iyi bildiğini söyleyen uzman, “Ukraynalıların ne kadar talihsiz ve Rusların ne kadar kötü, ayrıca Ukraynalıların ne kadar cesur, Rusların da ne kadar küstah olduğunu göstermek istediler” diye ekledi.
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abd, joe biden, ukrayna, vladimir zelenskiy, kiev
Rus uzman: Biden’ın Kiev ziyareti, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmaya taraf olduğu anlamına geliyor
16:52 20.02.2023 (güncellendi: 17:09 20.02.2023) Abone ol
Rus siyaset uzmanı Gusev, ABD Başkanı Joe Biden’in Ukrayna ziyaretinin, Batı’nın Ukrayna’daki çatışmanın doğrudan tarafı olduğunu kanıtladığını ve Rusya’nın buna tepki vermesi gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev ziyaretini ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesini değerlendiren Rusya Bilimler Akademisi üyesi, siyaset bilimleri uzmanı Prof. Dr. Aleksandr Gusev, Sputnik’e açıklamasında, “Elbette hakkını verelim, büyük bir gücün liderinin, günümüzde uluslararası hukukun konusu olmayan bir ülke olan Ukrayna’ya gelmesi önemli bir olay. Bu, cepheleşmenin devam edeceği, ABD liderliğindeki kolektif Batı’nın tanklar ve büyük ihtimalle savaş uçakları dahil ağır silah türlerini tedarik edeceği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.
“Biz Ukrayna’ya, üstelik halkına karşı savaşmıyoruz” diyen Gusev, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde Kiev’deki iktidar, kolektif Batı’nın elindeki aracı temsil ediyor. Aksi takdirde Biden, bu uçuş, Zelenskiy ile görüşme ve diğer şeyler için zamanını harcamazdı. Bu ziyaret, Rusya ve ABD arasındaki oldukça gerilimli ilişkileri nitelendiriyor. Aslında kolektif Batı, çatışmanın tarafı haline geldi ve biz de buna yanıt vermeliyiz.”
Siyaset uzmanı Bezpalko: Biden’in Kiev ziyareti sırasındaki hava saldırısı alarmı bir mizansendi
Öte yandan Rusya Devlet Başkanlığı Etnik İlişkiler Konseyi üyesi, siyaset bilimci Bogdan Bezpalko, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden’in Kiev’de yürürken hava saldırısı uyarı sirenin çaldığı anın görüntülerini değerlendirdi.
Bezpalko, “Bunun bir mizansen olduğunu düşünüyorum ve kilit isimler bunu çok iyi anlıyor, ama alarm varmış gibi davranıyorlar. Herkes bu oyunu, bu tiyatroyu oynuyor, güya bir saldırı varmış. Sıradan insanları etkilemeye çalışıyorlar. Dünya medyası da tüm yeteneğini kullanarak bu bilgiyi geniş kitlelerin kafasına kazıyor. Amaçları, Avrupa’da giderek artan protestolara rağmen Kiev’e desteğin ve savaşın devamını sağlamak” yorumunda bulundu.
Biden ve etrafındakilerin hava saldırısı alarmının gerçek olmadığını çok iyi bildiğini söyleyen uzman, “Ukraynalıların ne kadar talihsiz ve Rusların ne kadar kötü, ayrıca Ukraynalıların ne kadar cesur, Rusların da ne kadar küstah olduğunu göstermek istediler” diye ekledi.