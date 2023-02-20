https://sputniknews.com.tr/20230220/putin-federal-meclis-konusmasinda-ozel-harekati-ve-uluslararasi-durumu-degerlendirecek-1067247779.html
Putin, Federal Meclis konuşmasında özel askeri harekatı ve uluslararası durumu değerlendirecek
Putin, Federal Meclis konuşmasında özel askeri harekatı ve uluslararası durumu değerlendirecek
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21 Şubat'ta Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T01:03+0300
2023-02-20T01:03+0300
2023-02-20T01:03+0300
dünya
vladimir putin
dmitriy peskov
kremlin
ukrayna
harekat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067169226_0:0:2941:1654_1920x0_80_0_0_c40f9ce4d2e4b1595f3f9614233140f7.jpg
Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin’in 21 Şubat'ta Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve uluslararası durumun yanı sıra ülkenin gelişme perspektiflerini de değerlendireceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı’nın Federal Meclis konuşmasının her zaman yıllık bazda en önemli olaylardan biri ve her zaman ‘büyük bir haber’ olduğunu vurgulayan Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:Şu anda Rusların tüm yaşamının özel askeri harekat konusunun etrafında döndüğüne dikkat çeken Peskov, “Özel askeri harekat şu veya bu şekilde tüm yaşamımızı, kıtadaki yaşamı etkiliyor. Be bu nedenle başkanın ona çok fazla ilgi göstermesi beklenebilir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230219/peskov-batinin-putin-biden-zirvesi-onerisini-destekleyeceginden-supheliyim---1067232834.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067169226_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ba119569de7aef130d5350b004211f77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, harekat
vladimir putin, dmitriy peskov, kremlin, ukrayna, harekat
Putin, Federal Meclis konuşmasında özel askeri harekatı ve uluslararası durumu değerlendirecek
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 21 Şubat'ta Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve uluslararası durum ile ilgili değerlendirmelerde bulunacağını belirtti.
Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin’in 21 Şubat'ta Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve uluslararası durumun yanı sıra ülkenin gelişme perspektiflerini de değerlendireceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı’nın Federal Meclis konuşmasının her zaman yıllık bazda en önemli olaylardan biri ve her zaman ‘büyük bir haber’ olduğunu vurgulayan Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:
“Elbette gelişimimizin, hayatımızın böylesine sorumlu ve çok zor bir aşamasında herkes neler olup bittiğine dair bir değerlendirme, özel askeri harekat değerlendirmesi, uluslararası durum değerlendirmesi ve başkanın bunlarla nasıl başa çıktığımıza ve nasıl daha da gelişeceğimize dair vizyonunu duyma umuduyla bir mesaj bekliyor. Bence herkesin beklediği asıl şey bu ve en önemlisi Başkan'ın şu ya da bu şekilde konsantre olacağı şey.”
Şu anda Rusların tüm yaşamının özel askeri harekat konusunun etrafında döndüğüne dikkat çeken Peskov, “Özel askeri harekat şu veya bu şekilde tüm yaşamımızı, kıtadaki yaşamı etkiliyor. Be bu nedenle başkanın ona çok fazla ilgi göstermesi beklenebilir” ifadelerini kullandı.