Putin, Federal Meclis konuşmasında özel askeri harekatı ve uluslararası durumu değerlendirecek

“Elbette gelişimimizin, hayatımızın böylesine sorumlu ve çok zor bir aşamasında herkes neler olup bittiğine dair bir değerlendirme, özel askeri harekat değerlendirmesi, uluslararası durum değerlendirmesi ve başkanın bunlarla nasıl başa çıktığımıza ve nasıl daha da gelişeceğimize dair vizyonunu duyma umuduyla bir mesaj bekliyor. Bence herkesin beklediği asıl şey bu ve en önemlisi Başkan'ın şu ya da bu şekilde konsantre olacağı şey.”