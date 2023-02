Putin, Federal Meclis konuşmasında özel askeri harekatı ve uluslararası durumu değerlendirecek

https://sputniknews.com.tr/20230220/putin-federal-meclis-konusmasinda-ozel-harekati-ve-uluslararasi-durumu-degerlendirecek-1067247779.html

Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus lider Vladimir Putin’in 21 Şubat'ta Federal Meclis'e hitaben yapacağı konuşmada Ukrayna’da devam eden özel askeri harekat ve uluslararası durumun yanı sıra ülkenin gelişme perspektiflerini de değerlendireceğini söyledi.Rusya Devlet Başkanı’nın Federal Meclis konuşmasının her zaman yıllık bazda en önemli olaylardan biri ve her zaman ‘büyük bir haber’ olduğunu vurgulayan Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:Şu anda Rusların tüm yaşamının özel askeri harekat konusunun etrafında döndüğüne dikkat çeken Peskov, “Özel askeri harekat şu veya bu şekilde tüm yaşamımızı, kıtadaki yaşamı etkiliyor. Be bu nedenle başkanın ona çok fazla ilgi göstermesi beklenebilir” ifadelerini kullandı.

