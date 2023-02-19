https://sputniknews.com.tr/20230219/peskov-batinin-putin-biden-zirvesi-onerisini-destekleyeceginden-supheliyim---1067232834.html
Peskov: Batı'nın Putin-Biden zirvesi önerisini destekleyeceğinden şüpheliyim
Peskov: Batı'nın Putin-Biden zirvesi önerisini destekleyeceğinden şüpheliyim
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında zirve yapılması yönündeki önerinin Batı'da destek... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T14:44+0300
2023-02-19T14:44+0300
2023-02-19T14:44+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
dmitriy peskov
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abd
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Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Biden'ın gelecek hafta Polonya'da yapacağı ziyaret çerçevesinde Minsk'te Putin-Biden zirvesi düzenleme önerisini değerlendirdi. Kremlin Sözcüsü, kolektif Batı ülkelerinden birinin bile bu öneriye yanıt vermesini olası görmediklerinin altını çizdi. Washington'dan gelen açıklamalara göre Başkan Biden'ın Polonya'da başka bir ülkeye gitmeyeceğinin anlaşıldığını kaydeden Peskov, bu nedenle kolektif Batı'nın barışçıl girişimlere hazır veya açık olduğuna dair bir emarenin henüz görülmediğini vurguladı. Lukaşenko, yabancı gazetecilere açıklamasında, “Burada, iki 'saldırgan' ve bir 'barışsever' olmak üzere üçümüz görüşelim. Neden olmasın? Yeter ki savaş bitsin. Eğer savaşı bitirmek istiyorsa, Polonya buraya yakın, bir uçak yollarım, bir Boeing, onu kabul ederiz. Bir sürü uluslararası havalimanımız var. Bir numaralı uçağı buraya iner. Bir zamanlar Clinton da böyle bir uçakla gelmişti. İşte burada, sizin huzurunuzda, üçümüz oturup tüm sorunları çözüme kavuştururuz” demişti. 'Nuland'ın sözleri, Rusya-ABD ihtilafının derinliğini ortaya koyuyor' ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Kırım'ı meşru askeri hedef olarak nitelemesini eleştiren Peskov, bu açıklamanın Rusya ile ABD arasındaki ihtilafın derinliğini ortaya koyduğunu belirtti. Nuland'ın ABD'nin oynadığı 'uluslararası gerilimin baş provokatörü' rolünü bir kez daha vurguladığını söyleyen Peskov, Washington'un bu görüşünün Kremlin'de iyi bilindiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230216/lukasenko-putin-biden-gorusmesini-minskte-organize-etmeye-haziriz-1067137767.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, victoria nuland, abd
rusya, kremlin, dmitriy peskov, victoria nuland, abd
Peskov: Batı'nın Putin-Biden zirvesi önerisini destekleyeceğinden şüpheliyim
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında zirve yapılması yönündeki önerinin Batı'da destek bulacağından şüphe duyduğunu söyledi.
Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına demeç veren Peskov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Biden'ın gelecek hafta Polonya'da yapacağı ziyaret çerçevesinde Minsk'te Putin-Biden zirvesi düzenleme önerisini değerlendirdi.
Kremlin Sözcüsü, kolektif Batı ülkelerinden birinin bile bu öneriye yanıt vermesini olası görmediklerinin altını çizdi.
Washington'dan gelen açıklamalara göre Başkan Biden'ın Polonya'da başka bir ülkeye gitmeyeceğinin anlaşıldığını kaydeden Peskov, bu nedenle kolektif Batı'nın barışçıl girişimlere hazır veya açık olduğuna dair bir emarenin henüz görülmediğini vurguladı.
Lukaşenko, yabancı gazetecilere açıklamasında, “Burada, iki 'saldırgan' ve bir 'barışsever' olmak üzere üçümüz görüşelim. Neden olmasın? Yeter ki savaş bitsin. Eğer savaşı bitirmek istiyorsa, Polonya buraya yakın, bir uçak yollarım, bir Boeing, onu kabul ederiz. Bir sürü uluslararası havalimanımız var. Bir numaralı uçağı buraya iner. Bir zamanlar Clinton da böyle bir uçakla gelmişti. İşte burada, sizin huzurunuzda, üçümüz oturup tüm sorunları çözüme kavuştururuz” demişti.
'Nuland'ın sözleri, Rusya-ABD ihtilafının derinliğini ortaya koyuyor'
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Kırım'ı meşru askeri hedef olarak nitelemesini eleştiren Peskov, bu açıklamanın Rusya ile ABD arasındaki ihtilafın derinliğini ortaya koyduğunu belirtti. Nuland'ın ABD'nin oynadığı 'uluslararası gerilimin baş provokatörü' rolünü bir kez daha vurguladığını söyleyen Peskov, Washington'un bu görüşünün Kremlin'de iyi bilindiğinin altını çizdi.