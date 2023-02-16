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https://sputniknews.com.tr/20230216/lukasenko-putin-biden-gorusmesini-minskte-organize-etmeye-haziriz-1067137767.html
Lukaşenko: Putin-Biden görüşmesini Minsk’te organize etmeye hazırız
Lukaşenko: Putin-Biden görüşmesini Minsk’te organize etmeye hazırız
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’te Rusya-ABD zirvesini organize etmeye hazır olduğunu belirtti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-16T20:19+0300
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dünya
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Lukaşenko, yabancı gazetecilere açıklamasında, “Burada, iki 'saldırgan' ve bir 'barışsever' olmak üzere üçümüz görüşelim. Neden olmasın? Yeter ki savaş bitsin. Eğer savaşı bitirmek istiyorsa, Polonya’dan buraya yakın, bir uçak yollarım, bir Boeing, onu kabul ederiz. Bir sürü uluslararası havalimanımız var. Bir numaralı uçağı buraya iner. Bir zamanlar Clinton da böyle bir uçakla gelmişti. İşte burada, sizin huzurunuzda, üçümüz oturup tüm sorunları çözüme kavuştururuz” diye konuştu.Biden’in Belarus’a gelmeyeceğini kaydeden Lukaşenko, “Oysa savaşın bitmesi, insanların ölmemesi için gelmesi iyi olurdu. O, Polonya’da kalır. Çünkü Polonya, Avrupa’nın sırtlanı ve günümüzde her şeyde önce Ukrayna’daki savaşın tırmandırılmasında en aktif rol oynuyor. Herkesten çok bağırıyor, Amerikalılardan bile çok. Bu yüzden sizi ve başkanınızı Minsk’e davet ediyoruz. Tam güvenlik ve konfor sağlayacağız. En önemlisi de buradan memnun gidecek. Bakalım gelecek mi?” dedi.
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rusya
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aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, rusya, abd
aleksandr lukaşenko, belarus, minsk, rusya, abd

Lukaşenko: Putin-Biden görüşmesini Minsk’te organize etmeye hazırız

20:19 16.02.2023 (güncellendi: 20:22 16.02.2023)
© AP Photo / Patrick SemanskyPutin - Biden / Cenevre
Putin - Biden / Cenevre - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’te Rusya-ABD zirvesini organize etmeye hazır olduğunu belirtti.
Lukaşenko, yabancı gazetecilere açıklamasında, “Burada, iki 'saldırgan' ve bir 'barışsever' olmak üzere üçümüz görüşelim. Neden olmasın? Yeter ki savaş bitsin. Eğer savaşı bitirmek istiyorsa, Polonya’dan buraya yakın, bir uçak yollarım, bir Boeing, onu kabul ederiz. Bir sürü uluslararası havalimanımız var. Bir numaralı uçağı buraya iner. Bir zamanlar Clinton da böyle bir uçakla gelmişti. İşte burada, sizin huzurunuzda, üçümüz oturup tüm sorunları çözüme kavuştururuz” diye konuştu.
Biden’in Belarus’a gelmeyeceğini kaydeden Lukaşenko, “Oysa savaşın bitmesi, insanların ölmemesi için gelmesi iyi olurdu. O, Polonya’da kalır. Çünkü Polonya, Avrupa’nın sırtlanı ve günümüzde her şeyde önce Ukrayna’daki savaşın tırmandırılmasında en aktif rol oynuyor. Herkesten çok bağırıyor, Amerikalılardan bile çok. Bu yüzden sizi ve başkanınızı Minsk’e davet ediyoruz. Tam güvenlik ve konfor sağlayacağız. En önemlisi de buradan memnun gidecek. Bakalım gelecek mi?” dedi.
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