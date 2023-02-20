https://sputniknews.com.tr/20230220/lutfu-savas-burayi-ayaga-kaldirmadan-ne-gorevimizden-ayriliriz-ne-de-hatayi-terk-ederiz-1067248058.html

Lütfü Savaş: Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz

Lütfü Savaş: Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiği yönünde ortaya atılan iddiaları yalanladı. Başkan Savaş, ”Bu serhat şehrinde en son gidecek... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T01:24+0300

2023-02-20T01:24+0300

2023-02-20T01:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

hatay büyükşehir belediyesi

lütfü savaş

deprem

istifa

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Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa ettiği yönünde haberler yer aldı. İddiaları reddeden ve Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa etmediğini dile getiren Başkan Savaş, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:”Şu anda Hatay yeryüzünde görülebilecek en büyük depremi yaşadı. Biz bu depremde hemşehrilerimizle birlikte devletimizle birlikte, belediyelerimizle, sivil toplum örgütleriyle birlikte var gücümüzle bu depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kış şartlarından etkilenmemeleri için uğraşıyoruz. Yaralılarımızı hastanelerde tedavi ediyoruz. Bir yandan da Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Bunları yaparken biz, hayatın gerçekleriyle uğraşırken, kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanları anlamak mümkün değil."'Hezeyan sahiplerini kınıyorum'Başkan Savaş, ”Bunlar dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşman kim, hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla işbirliği yapan bu hezeyan sahiplerini gerçekten kınıyorum. Çünkü biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken, görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller” diye konuştu.'Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim'Hatay’ın 40 asırlık Türk yurdu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Tayfur Sökmen’in son emaneti olduğu dile getiren Savaş, ”Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz. Hatay bizimdir, bizim kalacak” ifadelerine yer verdi.'Partimden de Genel Başkanımdan da memnunum'Cumhuriyet Halk Partisinden memnun olduğunu ve ayrılmadığını söyleyen Başkan Savaş, ”Sayın Genel Başkanımdan da yetkili kurullarımdan da memnunum. El birliğiyle partimizin, sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurulları, milletvekilleri bizimle tek vücut oldu. Birlikte yaralarımızı sarıyoruz. O nedenle onlarla da gurur duyuyorum. Hep birlikte Hatay’ı tekrar ayağı kaldıracağız” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-depremde-coken-binanin-ek-yapisi-ayakta-kaldi-1067247137.html

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