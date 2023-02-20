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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-depremde-coken-binanin-ek-yapisi-ayakta-kaldi-1067247137.html
Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı
Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem, hatay, antakya, фото
deprem, hatay, antakya, фото

Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı

00:40 20.02.2023
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.
© AANarlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü.
Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü.
© AA Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.
Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.
© AABina çökmesine rağmen yanında ayakta kalan ek yapı görüntülendi.
Bina çökmesine rağmen yanında ayakta kalan ek yapı görüntülendi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Bina çökmesine rağmen yanında ayakta kalan ek yapı görüntülendi.
© AABinada yaşayan Enes Şafak, Anadolu Ajansı muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.
Binada yaşayan Enes Şafak, Anadolu Ajansı muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Binada yaşayan Enes Şafak, Anadolu Ajansı muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.
© AAÇapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı" dedi.
Çapar, Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı" dedi.
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