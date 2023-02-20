https://sputniknews.com.tr/20230220/hatayda-depremde-coken-binanin-ek-yapisi-ayakta-kaldi-1067247137.html
Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı
Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı. 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T00:40+0300
2023-02-20T00:40+0300
2023-02-20T00:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
antakya
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deprem, hatay, antakya, фото
deprem, hatay, antakya, фото
Hatay'da depremde çöken binanın ek yapısı ayakta kaldı
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmadı.
© AANarlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü.
Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir bina depremler sırasında çöktü.
© AA Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.
Bu binanın yanında yer alan oda şeklindeki ek yapısı ise ayakta kaldı.
© AABina çökmesine rağmen yanında ayakta kalan ek yapı görüntülendi.
Bina çökmesine rağmen yanında ayakta kalan ek yapı görüntülendi.
© AABinada yaşayan Enes Şafak, Anadolu Ajansı muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.
Binada yaşayan Enes Şafak, Anadolu Ajansı muhabirine, yıkılan apartmanın sakinlerinin depremlerden yaralı kurtulduğunu söyledi.
© AAÇapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı" dedi.
Çapar, "Binanın yanında bulunan yapı sonradan ek oda olarak yapıldı. Depremde o kısım ayakta kaldı" dedi.