https://sputniknews.com.tr/20230220/kremlinden-moldovaya-transdinyesterdeki-rus-baris-gucu-konusunda-daha-dikkatli-olun-1067270286.html

Kremlin'den Moldova'ya: Transdinyester'deki Rus barış gücü konusunda daha dikkatli olun

Kremlin'den Moldova'ya: Transdinyester'deki Rus barış gücü konusunda daha dikkatli olun

Rus barış gücü birliklerinin Transdinyester'deki görevini sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moldova'ya Rus... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T14:08+0300

2023-02-20T14:08+0300

2023-02-20T14:32+0300

ukrayna krizi

transdinyester

rusya

moldova

kremlin

dmitriy peskov

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İstifa eden Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita yerine göreve gelen Batı yanlısı Dorin Recean, Moskova'nın ülkedeki demokratik süreçlere nüfuz etmeye çalıştığını öne sürerek Transdinyester'in silahsızlandırılması ve Rus barış gücünün bölgeden çıkarılması gerektiğini savunmuştu.Gazetecilerin sorusu üzerine Recean'ın sözlerine yanıt veren Peskov, "Rusya, Transdinyester'le ilgili meselelerde son derece sorumlu davrandı ve davranıyor, kendi sorumluluk işlevini yerine getirmeye devam ediyor. Moldovalı muhataplarımızın bu tür konularda son derece dikkatli olmasını isteriz" dedi.Recean'ın göreve gelmesi sonrası Kremlin'in ikili ilişkilerdeki beklentileri hakkında Peskov, "Moldova'yla ilişkilerimiz halihazırda son derece gergin. Zira Moldova yönetimi, tüm Rus karşıtı hususlara vurgu yapıyor ve aynı zamanda Rus karşıtı histeriye kayıyor" ifadelerini kullandı.Peskov, bu olumsuz yaklaşımın Moldova'ya fayda sağlayacağından şüphe duyduğunu ve ikili ilişkilere zarar vermeyi sürdüreceğini kaydetti.'Putin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi üyesi Vang ile görüşebilir'Bu arada Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'yı ziyaret etmesi beklenen eski Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir görüşme yapabileceğini söyledi.14-22 Şubat tarihleri arasındaki Avrupa turu kapsamında Moskova'ya gitmesi beklenen Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi'nin Putin'le bir araya gelebileceği kaydedildi.Sözcü, konu hakkında "Sayın Vang Yi ile Devlet Başkanı'nın görüşmesini dışlamıyoruz. Wang Moskova'ya gelecek. Tarih konusunda sizi bilgilendireceğiz" açıklamasını yaptı.Rusya-Çin ilişkilerinin geniş yelpazeye ve müttefiklik ruhuna sahip olduğunu kaydeden Peskov, bu nedenle gündemin son derece yoğun olduğunu ve tarafların konuşacakları meseleler bulunduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230214/zaharova-kiev-ve-bati-moldovayi-rusyayla-karsi-karsiya-getirmeye-calisiyor---1067031065.html

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