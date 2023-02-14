https://sputniknews.com.tr/20230214/zaharova-kiev-ve-bati-moldovayi-rusyayla-karsi-karsiya-getirmeye-calisiyor---1067031065.html

Zaharova: Kiev ve Batı, Moldova'yı Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalışıyor

Zaharova: Kiev ve Batı, Moldova'yı Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalışıyor

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun ülkede Rusya'nın çıkarına hizmet edecek bir iktidar değişikliği için hazırlık yapıldığına dair iddiasına yanıt veren... 14.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-14T16:09+0300

2023-02-14T16:09+0300

2023-02-14T16:10+0300

dünya

rusya

moldova

mariya zaharova

maya sandu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/10/1064676081_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_6e14a6966d903995ba290362962f0757.jpg

Sandu, dün yaptığı açıklamada, Kiev rejiminden aldıkları 'Rusya'nın Moldova'daki durumu istikrarsızlaştırma planı olduğuna dair istihbaratı' teyit ettiklerini söylemişti. Sandu'nun iddiasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu tür iddialar tamamen mesnetsiz ve asılsızdır. Bunlar, ABD, diğer Batı ülkeleri ve Ukrayna tarafından sıklıkla kullanılan klasik tekniklerden esinlenerek hazırlanmış. Önce, teyit edilemeyen sözde gizli istihbarat bilgilerine atıfta bulunarak suçluyorlar ve ardından onları kendi yasa dışı eylemlerini haklı çıkarmak için kullanıyorlar" dedi. Zaharova, sözde istihbaratı sağlayan Kiev'in esas amacının Kişinev ve Moskova'yı sert bir cepheleşmenin içine çekmek olduğunu vurguladı. Batı'nın ve Ukrayna'nın aksine Rusya'nın Moldova ve diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmediğinin altını çizen Zaharova, "Rusya, Moldova'nın güvenliği için bir tehdit oluşturmuyor ve karşılıklı faydaya dayanan ve eşit ikili işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır. Moldova makamlarını devlet erdemi sergilemeye, dış provokasyonlara boyun eğmemeye ve Rusya'yla istikrarlı dostane ilişkilerin Moldova'ya getirebileceği büyük avantajları anlayarak eylemlerinde kendi vatandaşlarının çıkarlarına göre hareket etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

rusya

moldova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, moldova, mariya zaharova, maya sandu