https://sputniknews.com.tr/20230214/zaharova-kiev-ve-bati-moldovayi-rusyayla-karsi-karsiya-getirmeye-calisiyor---1067031065.html
Zaharova: Kiev ve Batı, Moldova'yı Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalışıyor
Zaharova: Kiev ve Batı, Moldova'yı Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalışıyor
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun ülkede Rusya'nın çıkarına hizmet edecek bir iktidar değişikliği için hazırlık yapıldığına dair iddiasına yanıt veren... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T16:09+0300
2023-02-14T16:09+0300
2023-02-14T16:10+0300
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moldova
mariya zaharova
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Sandu, dün yaptığı açıklamada, Kiev rejiminden aldıkları 'Rusya'nın Moldova'daki durumu istikrarsızlaştırma planı olduğuna dair istihbaratı' teyit ettiklerini söylemişti. Sandu'nun iddiasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu tür iddialar tamamen mesnetsiz ve asılsızdır. Bunlar, ABD, diğer Batı ülkeleri ve Ukrayna tarafından sıklıkla kullanılan klasik tekniklerden esinlenerek hazırlanmış. Önce, teyit edilemeyen sözde gizli istihbarat bilgilerine atıfta bulunarak suçluyorlar ve ardından onları kendi yasa dışı eylemlerini haklı çıkarmak için kullanıyorlar" dedi. Zaharova, sözde istihbaratı sağlayan Kiev'in esas amacının Kişinev ve Moskova'yı sert bir cepheleşmenin içine çekmek olduğunu vurguladı. Batı'nın ve Ukrayna'nın aksine Rusya'nın Moldova ve diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmediğinin altını çizen Zaharova, "Rusya, Moldova'nın güvenliği için bir tehdit oluşturmuyor ve karşılıklı faydaya dayanan ve eşit ikili işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır. Moldova makamlarını devlet erdemi sergilemeye, dış provokasyonlara boyun eğmemeye ve Rusya'yla istikrarlı dostane ilişkilerin Moldova'ya getirebileceği büyük avantajları anlayarak eylemlerinde kendi vatandaşlarının çıkarlarına göre hareket etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
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rusya, moldova, mariya zaharova, maya sandu
Zaharova: Kiev ve Batı, Moldova'yı Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalışıyor
16:09 14.02.2023 (güncellendi: 16:10 14.02.2023) Abone ol
Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun ülkede Rusya'nın çıkarına hizmet edecek bir iktidar değişikliği için hazırlık yapıldığına dair iddiasına yanıt veren Moskova, Kiev ve Batı'nın Moldova'yı Rusya'yla karşı karşıya getirmeye çalıştığını vurguladı.
Sandu, dün yaptığı açıklamada, Kiev rejiminden aldıkları 'Rusya'nın Moldova'daki durumu istikrarsızlaştırma planı olduğuna dair istihbaratı' teyit ettiklerini söylemişti.
Sandu'nun iddiasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu tür iddialar tamamen mesnetsiz ve asılsızdır. Bunlar, ABD, diğer Batı ülkeleri ve Ukrayna tarafından sıklıkla kullanılan klasik tekniklerden esinlenerek hazırlanmış. Önce, teyit edilemeyen sözde gizli istihbarat bilgilerine atıfta bulunarak suçluyorlar ve ardından onları kendi yasa dışı eylemlerini haklı çıkarmak için kullanıyorlar" dedi.
Zaharova, sözde istihbaratı sağlayan Kiev'in esas amacının Kişinev ve Moskova'yı sert bir cepheleşmenin içine çekmek olduğunu vurguladı.
Batı'nın ve Ukrayna'nın aksine Rusya'nın Moldova ve diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmediğinin altını çizen Zaharova, "Rusya, Moldova'nın güvenliği için bir tehdit oluşturmuyor ve karşılıklı faydaya dayanan ve eşit ikili işbirliğinin geliştirilmesinden yanadır. Moldova makamlarını devlet erdemi sergilemeye, dış provokasyonlara boyun eğmemeye ve Rusya'yla istikrarlı dostane ilişkilerin Moldova'ya getirebileceği büyük avantajları anlayarak eylemlerinde kendi vatandaşlarının çıkarlarına göre hareket etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.