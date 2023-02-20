https://sputniknews.com.tr/20230220/ispanyada-alinan-trenlerin-boyutlari-devletin-ust-kademesinde-istifalara-neden-oldu-1067289742.html
İspanya'da alınan trenlerin boyutları devletin üst kademesinde istifalara neden oldu
İspanya'da alınan trenlerin boyutları devletin üst kademesinde istifalara neden oldu
İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria ve Asturias özerk bölgelerinde banliyö seferleri için 2020 yılında sipariş edilen 31 trenin boyutlarının tünellerden daha... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T20:03+0300
2023-02-20T20:03+0300
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isabel pardo de vera
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İspanya'nın son bir haftadır gündeminde olan yanlış tren alımıyla ilgili polemiklerin ardından Ulaştırma Bakanlığı Devlet Sekreteri Isabel Pardo de Vera ve devlet demir yolları işletmeciliği Renfe'nin başkanı İsaias Taboas istifa etti.Ulaştırma Bakanı Raquel Sanchez, Taboas ve De Vera'nın istifalarını kabul etti.İspanyol basınında şubat başından itibaren çıkmaya başlayan haberlerde, 2020 yılında sipariş edilen 31 trenin boyutlarının Asturias ve Cantabria'daki banliyö trenlerinin geçtiği demir yolu hatlarındaki tünellerden daha büyük olduğu aktarılmıştı.Hatalı tren alımıyla ilgili Renfe ve Ulaştırma Bakanlığını eleştiren Cantabria ve Asturias özerk yönetimlerinin başkanları, "Tren alımını tünellerin boyutlarını ölçmeden yapmaları yetmezmiş gibi sorunu bilmelerine rağmen iki yıl boyunca hiçbir şey yapmadan beklemeleri anlaşılır değil. Utanç vericilikten başka tanımı olmayan bir skandal" şeklinde konuşmuştu.İspanyol demir yolu araç üreticisi CAF tarafından yapımı üstlenilen ve normal şartlarda 2024'te kullanılmaya başlaması öngörülen trenlerin, dizayn hatasından dolayı 2026'ya kadar erteleneceği belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/ispanyol-bakandan-hukumetine-abd-cikarlarini-izlemeyi-birakma-cagrisi-1067198182.html
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isabel pardo de vera, ispanya, asturias, tren
İspanya'da alınan trenlerin boyutları devletin üst kademesinde istifalara neden oldu
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İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria ve Asturias özerk bölgelerinde banliyö seferleri için 2020 yılında sipariş edilen 31 trenin boyutlarının tünellerden daha geniş olduğu haberlerinin basına sızmasıyla birlikte devletin üst kademesinde art arda istifalar geldi.
İspanya'nın son bir haftadır gündeminde olan yanlış tren alımıyla ilgili polemiklerin ardından Ulaştırma Bakanlığı Devlet Sekreteri Isabel Pardo de Vera ve devlet demir yolları işletmeciliği Renfe'nin başkanı İsaias Taboas istifa etti.
Ulaştırma Bakanı Raquel Sanchez, Taboas ve De Vera'nın istifalarını kabul etti.
İspanyol basınında şubat başından itibaren çıkmaya başlayan haberlerde, 2020 yılında sipariş edilen 31 trenin boyutlarının Asturias ve Cantabria'daki banliyö trenlerinin geçtiği demir yolu hatlarındaki tünellerden daha büyük olduğu aktarılmıştı.
Hatalı tren alımıyla ilgili Renfe ve Ulaştırma Bakanlığını eleştiren Cantabria ve Asturias özerk yönetimlerinin başkanları, "Tren alımını tünellerin boyutlarını ölçmeden yapmaları yetmezmiş gibi sorunu bilmelerine rağmen iki yıl boyunca hiçbir şey yapmadan beklemeleri anlaşılır değil. Utanç vericilikten başka tanımı olmayan bir skandal" şeklinde konuşmuştu.
İspanyol demir yolu araç üreticisi CAF tarafından yapımı üstlenilen ve normal şartlarda 2024'te kullanılmaya başlaması öngörülen trenlerin, dizayn hatasından dolayı 2026'ya kadar erteleneceği belirtiliyor.