https://sputniknews.com.tr/20230218/ispanyol-bakandan-hukumetine-abd-cikarlarini-izlemeyi-birakma-cagrisi-1067198182.html

İspanyol bakandan hükümetine ABD çıkarlarını izlemeyi bırakma çağrısı

İspanyol bakandan hükümetine ABD çıkarlarını izlemeyi bırakma çağrısı

İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı Belarra, hükümetine Ukrayna'daki ihtilafta ABD çıkarlarını izlememe çağrısı yaptı. 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T14:10+0300

2023-02-18T14:10+0300

2023-02-18T14:10+0300

dünya

ispanya

ukrayna

abd

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İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı Ione Belarra, iktidardaki İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile koalisyon ortağı Podemos partisine Ukrayna'daki ihtilafta ABD çıkarlarını izlemeyi bırakma çağrısı yaptı.3. Avrupa Barış Konferansı'nda konuşan Belarra, “PSOE'den tutumunu yeniden gözden geçirmesini ve bir yıl aradan sonra savaşın tırmanmasına katkıda bulunmanın bir hata olduğunu kabul etmesini ciddiyetle istiyorum” dedi.Madrid'i Kiev'e ağır silahlar tedarik ettiği için eleştiren Ballera, şu anda Brezilya, Kolombiya ve Arjantin devlet başkanlarının yaptığı gibi, ihtilafa barışçıl bir çözümü savunacak yeni bir ülkeler ittifakı kurulması gerektiğini söyledi.Avrupa hükümetlerinin Ukrayna'ya saldırı silahları göndermeme sözünü tutmadığını belirten Ballera, İspanya'nın Ukrayna'daki çatışmalara katılmaları için asker gönderebileceği olasılığını dışmadığına vurgu yaparak, “Bugün bize, asla Ukrayna'da savaşan İspanyol askerlerinin veya savaş uçakları uçuran Amerikan askerlerinin olmayacağı, çünkü bunun ABD Başkanı Joe Biden'ın deyimiyle, üçüncü bir dünya savaşının çıkacağı anlamına geleceği söyleniyor. Fakat sözlerinden bir daha dönmeyeceklerine dair hiçbir garantimiz yok” ifadelerini kullandı.

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