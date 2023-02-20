Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/hatay-belediye-baskani-savastan-sahan-gokbakara-tek-tek-hesap-sorulacak-1067282859.html
Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan Şahan Gökbakar'a: Tek tek hesap sorulacak
Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan Şahan Gökbakar'a: Tek tek hesap sorulacak
Şahan Gökbakar, depremde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili belediye başkanı Lütfü Savaş'ı sorumlu tuttu. Savaş ise Gökbakar'a... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T17:25+0300
2023-02-20T17:25+0300
hatay
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
lütfü savaş
şahan gökbakar
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102540/12/1025401249_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_0bb020b185be08d66ec96846db2b3785.jpg
Oyuncu Şahan Gökbakar, deprem felaketinde yıkılan ve müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalanan Rönesans Rezidans'la iglili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a eleştirilerde bulundu.Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, AK Parti Antakya Belediye Başkanı idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem AK Partili olduğu için, bu dönem de CHP'li olduğu için herkes susuyor" dedi.Savaş ise bu sözlere şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230220/lutfu-savas-burayi-ayaga-kaldirmadan-ne-gorevimizden-ayriliriz-ne-de-hatayi-terk-ederiz-1067248058.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102540/12/1025401249_51:0:970:689_1920x0_80_0_0_79c3d466e01c44950e7c5a556bf7f812.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, lütfü savaş, şahan gökbakar, chp
hatay, lütfü savaş, şahan gökbakar, chp

Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan Şahan Gökbakar'a: Tek tek hesap sorulacak

17:25 20.02.2023
© AA / Hatay Büyükşehir BelediyesiHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AA / Hatay Büyükşehir Belediyesi
Abone olTelegram
Şahan Gökbakar, depremde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili belediye başkanı Lütfü Savaş'ı sorumlu tuttu. Savaş ise Gökbakar'a, yanıt verdi.
Oyuncu Şahan Gökbakar, deprem felaketinde yıkılan ve müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalanan Rönesans Rezidans'la iglili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a eleştirilerde bulundu.
Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, AK Parti Antakya Belediye Başkanı idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem AK Partili olduğu için, bu dönem de CHP'li olduğu için herkes susuyor" dedi.
Savaş ise bu sözlere şu yanıtı verdi:
"Sevgili @sgokbakar bahsettiğiniz binanın ruhsatı Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından 2012’de verilmiştir. Yani ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir. Böylesi bir felakette ihmali olan herkesten elbette tek tek hesap sorulacaktır, bunun peşini önce bir Hataylı olarak, sonra da belediye başkanı olarak asla bırakmayacağım."
Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Lütfü Savaş: Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz
01:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала