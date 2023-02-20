Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan Şahan Gökbakar'a: Tek tek hesap sorulacak
© AA / Hatay Büyükşehir BelediyesiHatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
© AA / Hatay Büyükşehir Belediyesi
Şahan Gökbakar, depremde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili belediye başkanı Lütfü Savaş'ı sorumlu tuttu. Savaş ise Gökbakar'a, yanıt verdi.
Oyuncu Şahan Gökbakar, deprem felaketinde yıkılan ve müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalanan Rönesans Rezidans'la iglili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a eleştirilerde bulundu.
Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, AK Parti Antakya Belediye Başkanı idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem AK Partili olduğu için, bu dönem de CHP'li olduğu için herkes susuyor" dedi.
Chpli Hatay Belediye Bşk. Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, Akp Antakya belediye bşk. idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem Akpli olduğu için, bu dönem de Chpli olduğu için herkes susuyor...— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) February 20, 2023
Savaş ise bu sözlere şu yanıtı verdi:
"Sevgili @sgokbakar bahsettiğiniz binanın ruhsatı Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından 2012’de verilmiştir. Yani ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir. Böylesi bir felakette ihmali olan herkesten elbette tek tek hesap sorulacaktır, bunun peşini önce bir Hataylı olarak, sonra da belediye başkanı olarak asla bırakmayacağım."
Sevgili @sgokbakar;bahsettiğiniz binanın ruhsatı Ekinciler Belde Belediye Başkanlığı tarafından 2012’de verilmiştir. Yani ben merkez ilçe belediye başkanı iken açılan ve belediyemizin kesinlikle hiçbir dahli olmayan bir binayla ilgili konu farklı yönlere çekilmektedir.— Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) February 20, 2023