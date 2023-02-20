https://sputniknews.com.tr/20230220/hatay-belediye-baskani-savastan-sahan-gokbakara-tek-tek-hesap-sorulacak-1067282859.html

Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan Şahan Gökbakar'a: Tek tek hesap sorulacak

Hatay Belediye Başkanı Savaş'tan Şahan Gökbakar'a: Tek tek hesap sorulacak

Şahan Gökbakar, depremde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'la ilgili belediye başkanı Lütfü Savaş'ı sorumlu tuttu. Savaş ise Gökbakar'a... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T17:25+0300

2023-02-20T17:25+0300

2023-02-20T17:25+0300

hatay

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

lütfü savaş

şahan gökbakar

chp

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Oyuncu Şahan Gökbakar, deprem felaketinde yıkılan ve müteahhidi yurtdışına kaçarken yakalanan Rönesans Rezidans'la iglili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a eleştirilerde bulundu.Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2010-14 yıllarında, AK Parti Antakya Belediye Başkanı idi. 1500 kişinin mezarı Rönesans Rezidans Antakya'da 2013 yılında yapıldı. Yani sorumlulardan biri de Lütfü Savaş. Ama o dönem AK Partili olduğu için, bu dönem de CHP'li olduğu için herkes susuyor" dedi.Savaş ise bu sözlere şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230220/lutfu-savas-burayi-ayaga-kaldirmadan-ne-gorevimizden-ayriliriz-ne-de-hatayi-terk-ederiz-1067248058.html

hatay

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