https://sputniknews.com.tr/20230220/depremde-hayatini-kaybeden-hataysporlu-atsunun-cenazesi-ulkesi-ganaya-getirildi-1067249218.html
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştı
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Atsu'nun... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T02:38+0300
2023-02-20T02:38+0300
2023-02-20T02:39+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
christian atsu
deprem
ölü
gana
hatayspor
futbolcu
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Hatay'daki depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.Atsu için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230219/depremde-hayatini-kaybeden-hataysporlu-atsunun-cenazesi-ulkesi-ganaya-gonderildi-1067235953.html
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hatay, christian atsu, deprem, ölü, gana, hatayspor, futbolcu
hatay, christian atsu, deprem, ölü, gana, hatayspor, futbolcu
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştı
02:38 20.02.2023 (güncellendi: 02:39 20.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştırıldı.
Hatay'daki depremde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.
Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze evine nakledildi.
Atsu için düzenlenecek cenaze töreninin tarihi daha sonra açıklanacak.