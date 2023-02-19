https://sputniknews.com.tr/20230219/depremde-hayatini-kaybeden-hataysporlu-atsunun-cenazesi-ulkesi-ganaya-gonderildi-1067235953.html
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T16:15+0300
2023-02-19T16:15+0300
2023-02-19T16:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
christian atsu
thy
hatayspor
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Atsu'nun dün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen cenazesi, THY Kargo terminalinde bir süre bekletildi. Cenaze, THY'nin TK 629 sayılı İstanbul-Akra seferiyle Gana'ya gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/volkan-demirel-futbolcumuz-christian-atsu-enkaz-altinda--1066757161.html
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christian atsu, thy, hatayspor
christian atsu, thy, hatayspor
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi.
Atsu'nun dün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen cenazesi, THY Kargo terminalinde bir süre bekletildi.
Cenaze, THY'nin TK 629 sayılı İstanbul-Akra seferiyle Gana'ya gönderildi.