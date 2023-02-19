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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/depremde-hayatini-kaybeden-hataysporlu-atsunun-cenazesi-ulkesi-ganaya-gonderildi-1067235953.html
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T16:15+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
christian atsu
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Atsu'nun dün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen cenazesi, THY Kargo terminalinde bir süre bekletildi. Cenaze, THY'nin TK 629 sayılı İstanbul-Akra seferiyle Gana'ya gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/volkan-demirel-futbolcumuz-christian-atsu-enkaz-altinda--1066757161.html
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christian atsu, thy, hatayspor
christian atsu, thy, hatayspor

Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi

16:15 19.02.2023
© AFP 2023 / CAN EROKAtsu'nun cenazesi
Atsu'nun cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / CAN EROK
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi.
Atsu'nun dün Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen cenazesi, THY Kargo terminalinde bir süre bekletildi.
Cenaze, THY'nin TK 629 sayılı İstanbul-Akra seferiyle Gana'ya gönderildi.
Depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Volkan Demirel: Futbolcumuz Christian Atsu enkaz altında
8 Şubat, 16:35
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