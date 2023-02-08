https://sputniknews.com.tr/20230208/volkan-demirel-futbolcumuz-christian-atsu-enkaz-altinda--1066757161.html

Volkan Demirel: Futbolcumuz Christian Atsu enkaz altında

Volkan Demirel: Futbolcumuz Christian Atsu enkaz altında

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun enkaz altında olduğu bilgisini paylaştı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T16:35+0300

2023-02-08T16:35+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

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Enkazın altında kalan Ganalı futbolcunun dün sağ olarak kurtarıldığı iddia edilirken Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Atsu'nun kurtarılamadığını ve hâlâ enkaz altında olduğunu söyledi.Volkan Demirel, "Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor." dedi.Milliyet'e konuşan Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım.'' ifadelerini kullandı.Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat da, ''Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair." dedi.

hatay

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