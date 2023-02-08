Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/volkan-demirel-futbolcumuz-christian-atsu-enkaz-altinda--1066757161.html
Volkan Demirel: Futbolcumuz Christian Atsu enkaz altında
Volkan Demirel: Futbolcumuz Christian Atsu enkaz altında
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun enkaz altında olduğu bilgisini paylaştı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T16:35+0300
2023-02-08T16:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066627930_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ec8c08510bd4fad0d3d0e5480ee6a047.jpg
Enkazın altında kalan Ganalı futbolcunun dün sağ olarak kurtarıldığı iddia edilirken Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Atsu'nun kurtarılamadığını ve hâlâ enkaz altında olduğunu söyledi.Volkan Demirel, "Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor." dedi.Milliyet'e konuşan Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım.'' ifadelerini kullandı.Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat da, ''Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair." dedi.
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066627930_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_17f78c8472165c4e0807a9004d8bb063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, deprem
hatay, deprem

Volkan Demirel: Futbolcumuz Christian Atsu enkaz altında

16:35 08.02.2023
© Sputnik / Sertac KayarDepremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı.
Depremin ardından Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
Abone olTelegram
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun enkaz altında olduğu bilgisini paylaştı.
Enkazın altında kalan Ganalı futbolcunun dün sağ olarak kurtarıldığı iddia edilirken Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Atsu'nun kurtarılamadığını ve hâlâ enkaz altında olduğunu söyledi.
Volkan Demirel, "Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor." dedi.
Milliyet'e konuşan Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım.'' ifadelerini kullandı.
Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat da, ''Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала