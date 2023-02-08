https://sputniknews.com.tr/20230208/volkan-demirel-futbolcumuz-christian-atsu-enkaz-altinda--1066757161.html
Volkan Demirel: Futbolcumuz Christian Atsu enkaz altında
Volkan Demirel: Futbolcumuz Christian Atsu enkaz altında
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun enkaz altında olduğu bilgisini paylaştı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T16:35+0300
2023-02-08T16:35+0300
2023-02-08T16:35+0300
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Enkazın altında kalan Ganalı futbolcunun dün sağ olarak kurtarıldığı iddia edilirken Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Atsu'nun kurtarılamadığını ve hâlâ enkaz altında olduğunu söyledi.Volkan Demirel, "Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor." dedi.Milliyet'e konuşan Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım.'' ifadelerini kullandı.Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat da, ''Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair." dedi.
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hatay, deprem
Volkan Demirel: Futbolcumuz Christian Atsu enkaz altında
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Hatayspor futbolcusu Christian Atsu'nun enkaz altında olduğu bilgisini paylaştı.
Enkazın altında kalan Ganalı futbolcunun dün sağ olarak kurtarıldığı iddia edilirken Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Atsu'nun kurtarılamadığını ve hâlâ enkaz altında olduğunu söyledi.
Volkan Demirel, "Lütfen emin olmadan o kurtuldu, bu kurtuldu diye yazılmasın. İnsanların aileleri var, umutlar üzüntüler, acılar artıyor." dedi.
Milliyet'e konuşan Demirel, "Atsu ve Taner Savut’tan henüz haber yok. Hastanede olsalar ben bunu paylaşmaz mıyım? Haber gelir gelmez paylaşırım.'' ifadelerini kullandı.
Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat da, ''Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarıldığına dair bilgi almıştım. Ancak şu anda gelen bilgi Atsu ve Taner Savut hocamızın enkaz altında olduğuna dair." dedi.