https://sputniknews.com.tr/20230220/deprem-cantasi-ihtiyac-listesi-hayat-kurtarabilecek-bir-cantanin-maliyeti-yaklasik-1000-lira-1067268636.html

Deprem çantası ihtiyaç listesi: Hayat kurtarabilecek bir çantanın maliyeti yaklaşık 1000 lira

Deprem çantası ihtiyaç listesi: Hayat kurtarabilecek bir çantanın maliyeti yaklaşık 1000 lira

Yaşanacak deprem durumunda hayat kurtarabilecek bir deprem çantası, ortalama 940 TL maliyetle oluşturulabiliyor. 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T13:56+0300

2023-02-20T13:56+0300

2023-02-20T14:07+0300

deprem çantası

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

maliyet

iç çamaşırı

konserve

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremle Türkiye yasa boğuldu. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği felaketin ardından bir deprem çantasının maliyeti araştırılmaya başlandı. Önceden hazırlanmış bir deprem çantası depremde hayat kurtarabiliyor. Olası bir deprem durumunda kullanılacak deprem çantasının hazırlanmasının ortalama maliyetinin ise bir kişi için 940 TL olduğu tespit edildi. 2020 yılında bir deprem çantası ortalama 500 liraya hazırlanıyordu.Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde deprem çantasında bulunan gıdaların yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı, çabuk bozulmayan gıdalardan; konserve, kuru meyveler, tahin, pekmez, meyve suyu gibi ürünlerin bulundurulması gerektiği bildirildi. Ayrıca her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyunun çantaya dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.Deprem çantasının içinde bulunan malzemelerin fiyatları araştırıldı. Yapılan analize göre bir deprem çantasında bulunması gereken malzemelerin toplamı bir kişi için ortalama 940 TL olarak hesaplandı.Deprem çantasında bulunması gereken malzemelerBir deprem çantasında önemli belge fotokopileri, gıdalar, hijyen maddeleri ile bazı araç ve gereçlerin bulunması gerekiyor. Çantada kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet), tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı, diğer (evcil hayvan sağlık karnesi) bulunması gerekiyor.Malzemelerin ortalama fiyatlarıDeprem çantasına giyecek olarak iç çamaşırı, çorap, yağmurluk ve iklime uygun giysilerin konulması önem arz ediyor. Çantada bulundurulması gereken malzemeler ve ortalama fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

https://sputniknews.com.tr/20230216/akut-kurucu-baskani-celikmen-deprem-cantasi-ayaginizda-bir-prangadir-1067103568.html

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deprem çantası, maliyet, iç çamaşırı, konserve