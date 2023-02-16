AKUT Kurucu Başkanı Çelikmen: Deprem çantası ayağınızda bir prangadır
09:52 16.02.2023 (güncellendi: 10:34 16.02.2023)
© AAdeprem çantası
© AA
AKUT Kurucu Başkanı Mustafa Ferudun Çelikmen, deprem esnasında yapılması gerekenleri anlattı ve "Deprem çantası hazırlamak yerine başucunuza su koyun, telefonunuzun şarjını dolu tutun ve cenin pozisyonunda kalın" dedi.
AKUT Kurucu Başkanı, Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ferudun Çelikmen, bu depremde 250’ye yakın kişiyi enkaz altından kurtardıklarını, bugüne kadar yaşanan depremlerde hayatta kalmayı başaran hiç kimsenin yanında deprem çantası olmadığını söyledi ve deprem esnasında yapılması gerekenleri aktardı.
Hürriyet'ten Sedef Batı'nın aktardığı habere göre yıllardır depreme yönelik ilk akla gelen tedbir olan deprem çantası konusunda Çelikmen, "Öncelikle bu çantaları aracınızda nasıl tutacaksınız?" diye soran Çelikmen, şu anda deprem bölgelerinde kişisel araçların neredeyse hepsinin enkaz altında olduğunu, gelecekteki depremlerde de durumun bundan farklı olmayacağını, yeni yapı yönetmeliğine göre bina altındaki otoparklarda tutulması gereken araçların deprem esnasında bina yıkılırsa enkaz altında kalacağını dile getirdi ve ekledi:
"Deprem çantası hazırlayıp araçlarda saklamanın bir diğer dezavantajı da içine koyduğumuz şeylerin bozulmasıdır. Arabanın içi sağlıklı bir saklama ortamı değildir. Deprem çantası, çok kısa sürede çok hızlı bir şekilde uygulayacağımız bir eylem planımızın olması gereken yerde ayağımızı bağlayan bir prangadır. Deprem esnasında alacağınız pozisyon bundan çok daha önemlidir.”
'İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir kültür'
Deprem çantası diye lanse edilen şeyin kökenini, nereden geldiğini bilmemiz gerektiğini vurgulayan Çelikmen, şu bilgileri verdi:
“Deprem çantası, İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra’nın bombalanması sırasında metroda sığınakta kalan insanların mama ihtiyacı, haberleşmek için radyo ihtiyacı, beslenmek için konserve, aydınlanmak için ışık, ısınmak için battaniye ihtiyacı nedeniyle ortaya çıktı. Sonradan rant haline döndü. Enkazdan kurtulmayı başaranlar emin olun bu yiyeceklere ihtiyaç duymaz. Enkazdan çıkan insan, en fakir ülkelerde bile (Çin, Pakistan, Hindistan) bir kuru ekmek, bir tas çorba bulur.”
'Yatağınızın yanında mutlaka su olsun'
1992 yılından beri afet sonrası faaliyetlerin içinde yer aldığını belirten Çelikel, sadece deprem özelinde değil her zaman herkese yatağın yanına bir şişe su koyulmasını tavsiye ettiğini, bunun hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.
"Bana göre ateşten ve tekerlekten bile daha önemli bir icat” diye tabir ettiği cep telefonlarının ulaşabilir yerde ve şarjının dolu olmasının en önemli şey olduğunu vurgulayan Çelikel, sadece su ve telefonun deprem sonrasında yeterli olacağını, o bavul haline gelmiş çantalara ihtiyacımız olmadığını bir kez daha yineledi.
Enkaz altında kalanlar için düdüğün de aynı derece önemli olup olmadığını sorduğumuz Çelikel, cep telefonlarının, düdük, fener gibi özelliklere sahip olduğunu, hem konum atarak kurtarma ekiplerine yer bildirimi yapmanıza hem de dışarı ile irtibat kurmanıza yardımcı olacağını, kısacası telefonların adeta birer Deprem Çantası olduğunu ama sallantı halinde ulaşabileceğiniz bir mesafede olması gerektiğini sözlerine ekledi.
'Enkazdan kurtulanların gerçeği: cenin pozisyonu'
Çök-kapan-tutun pozisyonunda istenen yüksekliğin 80-100 santimetre olduğunu, kendi önerdiğinin ise sağlam bir eşyanın yanında yere yatıp cenin pozisyonunu almak olduğunu belirten Çelikel, kurtardıkları insanların hep bu pozisyonda olduklarını, bu pozisyonun hedef küçülttüğünden dolayı hayatta kalma şansını artıracağını belirtti ve neden en ideal pozisyon olduğunu anlattı:
“Özellikle bu soğuk havalarda hipotermi riskine karşı en sağlıklı pozisyonun cenin pozisyonudur. Üzerinizden yorgan çekildiğinde istemsiz olarak ne yaparsınız bir düşünün. Küçülür ve cenin pozisyonunu alırsınız ve bu sizi korur. Neden enkaz altından en çok bebek ve çocuklar çıkarılıyor? Küçük oldukları, içgüdüsel olarak bu pozisyonu aldıkları ve yaralanma riskleri azaldığı için. Bu İzmir Depremi'nde de böyleydi, bu depremde de böyle. Küçük oldukları için yaralanma riskleri de azalıyor."