https://sputniknews.com.tr/20230216/akut-kurucu-baskani-celikmen-deprem-cantasi-ayaginizda-bir-prangadir-1067103568.html

AKUT Kurucu Başkanı Çelikmen: Deprem çantası ayağınızda bir prangadır

AKUT Kurucu Başkanı Çelikmen: Deprem çantası ayağınızda bir prangadır

AKUT Kurucu Başkanı Mustafa Ferudun Çelikmen, deprem esnasında yapılması gerekenleri anlattı ve "Deprem çantası hazırlamak yerine başucunuza su koyun... 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T09:52+0300

2023-02-16T09:52+0300

2023-02-16T10:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

akut

cenin

enkaz

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AKUT Kurucu Başkanı, Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ferudun Çelikmen, bu depremde 250’ye yakın kişiyi enkaz altından kurtardıklarını, bugüne kadar yaşanan depremlerde hayatta kalmayı başaran hiç kimsenin yanında deprem çantası olmadığını söyledi ve deprem esnasında yapılması gerekenleri aktardı.Hürriyet'ten Sedef Batı'nın aktardığı habere göre yıllardır depreme yönelik ilk akla gelen tedbir olan deprem çantası konusunda Çelikmen, "Öncelikle bu çantaları aracınızda nasıl tutacaksınız?" diye soran Çelikmen, şu anda deprem bölgelerinde kişisel araçların neredeyse hepsinin enkaz altında olduğunu, gelecekteki depremlerde de durumun bundan farklı olmayacağını, yeni yapı yönetmeliğine göre bina altındaki otoparklarda tutulması gereken araçların deprem esnasında bina yıkılırsa enkaz altında kalacağını dile getirdi ve ekledi:'İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir kültür'Deprem çantası diye lanse edilen şeyin kökenini, nereden geldiğini bilmemiz gerektiğini vurgulayan Çelikmen, şu bilgileri verdi:'Yatağınızın yanında mutlaka su olsun'1992 yılından beri afet sonrası faaliyetlerin içinde yer aldığını belirten Çelikel, sadece deprem özelinde değil her zaman herkese yatağın yanına bir şişe su koyulmasını tavsiye ettiğini, bunun hayati öneme sahip olduğunu ifade etti."Bana göre ateşten ve tekerlekten bile daha önemli bir icat” diye tabir ettiği cep telefonlarının ulaşabilir yerde ve şarjının dolu olmasının en önemli şey olduğunu vurgulayan Çelikel, sadece su ve telefonun deprem sonrasında yeterli olacağını, o bavul haline gelmiş çantalara ihtiyacımız olmadığını bir kez daha yineledi.Enkaz altında kalanlar için düdüğün de aynı derece önemli olup olmadığını sorduğumuz Çelikel, cep telefonlarının, düdük, fener gibi özelliklere sahip olduğunu, hem konum atarak kurtarma ekiplerine yer bildirimi yapmanıza hem de dışarı ile irtibat kurmanıza yardımcı olacağını, kısacası telefonların adeta birer Deprem Çantası olduğunu ama sallantı halinde ulaşabileceğiniz bir mesafede olması gerektiğini sözlerine ekledi.'Enkazdan kurtulanların gerçeği: cenin pozisyonu'Çök-kapan-tutun pozisyonunda istenen yüksekliğin 80-100 santimetre olduğunu, kendi önerdiğinin ise sağlam bir eşyanın yanında yere yatıp cenin pozisyonunu almak olduğunu belirten Çelikel, kurtardıkları insanların hep bu pozisyonda olduklarını, bu pozisyonun hedef küçülttüğünden dolayı hayatta kalma şansını artıracağını belirtti ve neden en ideal pozisyon olduğunu anlattı:

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deprem, kahramanmaraş, akut, cenin, enkaz