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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230220/bloomberg-abd-enerji-sektoru-ve-askeri-sanayi-kompleksi-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-etkilenecek-1067249526.html
Bloomberg: ABD enerji sektörü ve askeri sanayi kompleksi Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenecek
Bloomberg: ABD enerji sektörü ve askeri sanayi kompleksi Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenecek
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Washington’ın Rusya’ya karşı uygulamaya koymaya planladığı yeni yaptırımların ülkenin askeri sanayi... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T03:09+0300
2023-02-20T03:09+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
yaptırım
ekonomik yaptırım
zarar
joe biden
bloomberg
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Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Joe Biden yönetiminin ihracat kontrollerini sıkılaştırmanın yanı sıra Rusya'ya karşı kilit sektörleri hedef alacak yeni bir yaptırım paketi uygulamaya koymayı planladığı belirtildi.İsimlerinin açıklanmamasını isteyen konuya yakın kaynakların ajansa aktardığı üzere yeni kısıtlamalar Rusya'nın savunma ve enerji sektörlerini, finans kurumlarını ve birkaç gerçek kişiyi hedef alacak. Habere göre ABD ve müttefikleri yaptırımların göz ardı edilmesini önlemenin yanı sıra ‘Rusya'nın üçüncü ülkelerden aldığı desteğin’ önüne geçilmesi ile yakından ilgilenecek.Avrupa Birliği’nin (AB) önümüzdeki hafta onaylamayı planladığı yeni yaptırım paketi çerçevesinde bankalara ve diğer kurumlara, yaptırım uygulanmış olup ellerinde bulunan Rus varlıkları hakkında bilgi verme zorunluluğu getirmesi beklendiğine dikkat çekilen haberde, aynı zamanda sıradaki yaptırımların devreye alınması için tüm AB ülkelerinin desteği gerekeceği vurgulanıyor.G7 ülkelerinin (İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Fransa, Japonya ve ABD) ve AB’nin Rusya’ya yaptırımları aşma konusunda yardım edebilecek şirketlere baskıyı artırmayı planladığı ifade edilen haberde, ayrıca Moskova’ya yardım edebilecek ülkelere diplomatik baskının da artırılacağı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230219/abdden-yeni-cin-krizi-pekinin-rusyaya-silah-vermeyi-degerlendirdigine-dair-istihbarat-aldik-1067239372.html
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abd, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, zarar, joe biden, bloomberg
abd, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım, zarar, joe biden, bloomberg

Bloomberg: ABD enerji sektörü ve askeri sanayi kompleksi Rusya'ya yönelik yaptırımlardan etkilenecek

03:09 20.02.2023
© AFP 2023 / Mladen ANTONOV Rusya ve ABD bayrakları
Rusya ve ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / Mladen ANTONOV
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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg, Washington’ın Rusya’ya karşı uygulamaya koymaya planladığı yeni yaptırımların ülkenin askeri sanayi kompleksini, enerji sektörünü ve finans kurumlarını etkileyeceğini yazdı.
Bloomberg’in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Joe Biden yönetiminin ihracat kontrollerini sıkılaştırmanın yanı sıra Rusya'ya karşı kilit sektörleri hedef alacak yeni bir yaptırım paketi uygulamaya koymayı planladığı belirtildi.
İsimlerinin açıklanmamasını isteyen konuya yakın kaynakların ajansa aktardığı üzere yeni kısıtlamalar Rusya'nın savunma ve enerji sektörlerini, finans kurumlarını ve birkaç gerçek kişiyi hedef alacak. Habere göre ABD ve müttefikleri yaptırımların göz ardı edilmesini önlemenin yanı sıra ‘Rusya'nın üçüncü ülkelerden aldığı desteğin’ önüne geçilmesi ile yakından ilgilenecek.
Avrupa Birliği’nin (AB) önümüzdeki hafta onaylamayı planladığı yeni yaptırım paketi çerçevesinde bankalara ve diğer kurumlara, yaptırım uygulanmış olup ellerinde bulunan Rus varlıkları hakkında bilgi verme zorunluluğu getirmesi beklendiğine dikkat çekilen haberde, aynı zamanda sıradaki yaptırımların devreye alınması için tüm AB ülkelerinin desteği gerekeceği vurgulanıyor.
G7 ülkelerinin (İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Fransa, Japonya ve ABD) ve AB’nin Rusya’ya yaptırımları aşma konusunda yardım edebilecek şirketlere baskıyı artırmayı planladığı ifade edilen haberde, ayrıca Moskova’ya yardım edebilecek ülkelere diplomatik baskının da artırılacağı vurgulandı.
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