https://sputniknews.com.tr/20230220/avrupa-demokrasi-hibesi-gonderiyor-gelen-bu-paralar-hicbir-zaman-turkiyenin-lehine-olmadi-1067279537.html
Avrupa ‘demokrasi’ hibesi gönderiyor: ‘Gelen bu paralar hiçbir zaman Türkiye’nin lehine olmadı’
Avrupa ‘demokrasi’ hibesi gönderiyor: ‘Gelen bu paralar hiçbir zaman Türkiye’nin lehine olmadı’
Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye'de 'demokrasi' ve 'Yeşil Mutabakat'ı desteklemek için ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına 13 milyon euro hibe etmesini yorumlayan... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T16:28+0300
2023-02-20T16:28+0300
2023-02-20T16:28+0300
görüş
türkiye
ab
avrupa birliği
hibe
demokrasi
avrupa komisyonu
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Russia Today, (RT) Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye'de 'demokrasi' ve 'Yeşil Mutabakat'ı desteklemek için ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına 13 milyon euro hibe etmeyi planladığını duyurdu.Buna göre 8 milyon euro tutarındaki ilk hibe, Türkiye'deki ‘insan hakları ve demokratik değerleri korumayı’ amaçlıyor. 5 milyon euro tutarındaki ikinci hibe de sivil toplum temsilcilerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel siyasi hedefleri diyaloguna dahil edilmesini içeriyor.RT’nin ulaştığı belgede, “Buradaki küresel hedef, sivil toplum örgütlerini sürdürülebilir, kapsayıcı ve demokratik toplumlar inşa etme yolunda güçlendirerek Türkiye'deki insan haklarını, temel özgürlükleri, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumaktır” ifadeleri yer alıyor. Söz konusu finansal yardımdan faydalanacak olanların, ülkedeki ‘demokratik alanın daralmasına ve demokrasinin gerilemesine’ karşı çıkarak, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerine karşı harekete geçmesi bekleniyor.‘Gelen para Türkiye’deki STK’lar üzerinden Türkiye aleyhinde kullanılıyor’Peki, ‘demokrasi’ adı altında Türkiye’deki STK’lara aktarılan bu hibeler neyi hedefliyor? Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Milat Gazetesi köşe yazarı Ufuk Coşkun, “ABD ve Avrupa’da Türkiye’ye yönelik üstenci bir bakış var. Demokrasi, insan hakları ve hukuk bakımından zayıf olarak görüp birtakım hibelerle bunları sözüm ona geliştirmeyi hedefliyorlar” diyerek şunları ifade etti:‘Bu hibenin masumane bir şekilde demokrasi için verildiğini düşünmüyorum’“Türkiye devletinin bu fonların akışını çok ciddi şekilde takip etmesi, nereye harcandığının izini sürmesi lazım” diyen gazeteci Coşkun, “Ancak AB hibeleri STK’lara verildiği için bu çok yapılamıyor. Bu hibenin masumane bir şekilde demokrasi için verildiğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye tamamen demokrat, özgür ve hukuk devletidir. Bu hibenin nereye gideceğini bilmiyorum ancak geçmişten yola çıkarak AB’den gelen hibelerin hiçbir zaman Türkiye’nin menfaatlerinin lehine olmadığını biliyorum” diye de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/avrupa-komisyonu-demokrasi-ve-yesil-mutabakati-desteklemek-icin-turkiyeye-13-milyon-euro-ayirdi-1067196618.html
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Turan Salcı
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türkiye, ab, avrupa birliği, hibe, demokrasi, avrupa komisyonu
türkiye, ab, avrupa birliği, hibe, demokrasi, avrupa komisyonu
Avrupa ‘demokrasi’ hibesi gönderiyor: ‘Gelen bu paralar hiçbir zaman Türkiye’nin lehine olmadı’
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Özel
Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye'de 'demokrasi' ve 'Yeşil Mutabakat'ı desteklemek için ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına 13 milyon euro hibe etmesini yorumlayan gazeteci Ufuk Coşkun, AB’den gelen hibelerin hiçbir zaman Türkiye’nin menfaatlerinin lehine kullanılmadığını ifade etti.
Russia Today, (RT) Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye'de 'demokrasi' ve 'Yeşil Mutabakat'ı desteklemek için ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına 13 milyon euro hibe etmeyi planladığını duyurdu.
Buna göre 8 milyon euro tutarındaki ilk hibe, Türkiye'deki ‘insan hakları ve demokratik değerleri korumayı’ amaçlıyor. 5 milyon euro tutarındaki ikinci hibe de sivil toplum temsilcilerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel siyasi hedefleri diyaloguna dahil edilmesini içeriyor.
RT’nin ulaştığı belgede, “Buradaki küresel hedef, sivil toplum örgütlerini sürdürülebilir, kapsayıcı ve demokratik toplumlar inşa etme yolunda güçlendirerek Türkiye'deki insan haklarını, temel özgürlükleri, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumaktır” ifadeleri yer alıyor. Söz konusu finansal yardımdan faydalanacak olanların, ülkedeki ‘demokratik alanın daralmasına ve demokrasinin gerilemesine’ karşı çıkarak, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerine karşı harekete geçmesi bekleniyor.
‘Gelen para Türkiye’deki STK’lar üzerinden Türkiye aleyhinde kullanılıyor’
Peki, ‘demokrasi’ adı altında Türkiye’deki STK’lara aktarılan bu hibeler neyi hedefliyor? Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Milat Gazetesi köşe yazarı Ufuk Coşkun, “ABD ve Avrupa’da Türkiye’ye yönelik üstenci bir bakış var. Demokrasi, insan hakları ve hukuk bakımından zayıf olarak görüp birtakım hibelerle bunları sözüm ona geliştirmeyi hedefliyorlar” diyerek şunları ifade etti:
“Zaten bu AB üyeliği sürecinde sürekli Türkiye öğrenci onlar da öğretmen konumunda, bizi sürekli ev ödevi yapan bir ülke konumuna sokuyorlar. Fakat asıl demokrasi, özgürlükler ve insan haklarının olmadığı Avrupa’nın bunu yapıyor olması çok manidar. Avrupa’nın göbeğinde terör örgütleri cirit atıyor. Birçok hukuksuzluğa kapı açan Avrupa şimdi Türkiye’de insan hakları, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğünü koruma adına 13 milyon euro hibe ayarlıyor. Para yabancı yerlere de gitmiyor. Gelen para Türkiye’deki STK’lar üzerinden Türkiye aleyhinde kullanılıyor.”
‘Bu hibenin masumane bir şekilde demokrasi için verildiğini düşünmüyorum’
“Türkiye devletinin bu fonların akışını çok ciddi şekilde takip etmesi, nereye harcandığının izini sürmesi lazım” diyen gazeteci Coşkun, “Ancak AB hibeleri STK’lara verildiği için bu çok yapılamıyor. Bu hibenin masumane bir şekilde demokrasi için verildiğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye tamamen demokrat, özgür ve hukuk devletidir. Bu hibenin nereye gideceğini bilmiyorum ancak geçmişten yola çıkarak AB’den gelen hibelerin hiçbir zaman Türkiye’nin menfaatlerinin lehine olmadığını biliyorum” diye de ekledi.