https://sputniknews.com.tr/20230218/avrupa-komisyonu-demokrasi-ve-yesil-mutabakati-desteklemek-icin-turkiyeye-13-milyon-euro-ayirdi-1067196618.html
Avrupa Komisyonu, 'demokrasi' ve Yeşil Mutabakat'ı desteklemek için Türkiye'ye 13 milyon euro ayırdı
Avrupa Komisyonu, 'demokrasi' ve Yeşil Mutabakat'ı desteklemek için Türkiye'ye 13 milyon euro ayırdı
Avrupa Komisyonu (AK), Türkiye'de 'demokrasi' ve 'Yeşil Mutabakat'ı desteklemek için ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına 13 milyon euro hibe etmeyi planlıyor. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T12:44+0300
2023-02-18T12:44+0300
2023-02-18T12:45+0300
dünya
avrupa komisyonu
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Russia Today’ın (RT) ulaştığı ilgili belgeye göre, Avrupa Komisyonu'ndan yapılacak 8 milyon euro tutarındaki ilk hibe, Türkiye'deki insan hakları ve demokratik değerleri korumayı amaçlıyor.5 milyon euro tutarındaki ikinci hibe ise, sivil toplum temsilcilerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel siyasi hedefleri diyaloguna dahil edilmesini içeriyor.Belgede, “Buradaki küresel hedef, sivil toplum örgütlerini sürdürülebilir, kapsayıcı ve demokratik toplumlar inşa etme yolunda güçlendirerek Türkiye'deki insan haklarını, temel özgürlükleri, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumaktır” ifadeleri yer alıyor.Söz konusu finansal yardımdan faydalanacak olanların, ülkedeki ‘demokratik alanın daralmasına ve demokrasinin gerilemesine’ karşı çıkarak, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerine karşı harekete geçmesi bekleniyor.İkinci hibe kapsamında sivil toplum kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'nın tüm yönlerine katılımını sağlayacak operasyonel ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu konudaki ajitasyonel yeteneklerinin güçlendirilmesi planlanıyor.
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avrupa komisyonu
Avrupa Komisyonu, 'demokrasi' ve Yeşil Mutabakat'ı desteklemek için Türkiye'ye 13 milyon euro ayırdı
12:44 18.02.2023 (güncellendi: 12:45 18.02.2023) Abone ol
Avrupa Komisyonu (AK), Türkiye'de 'demokrasi' ve 'Yeşil Mutabakat'ı desteklemek için ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına 13 milyon euro hibe etmeyi planlıyor.
Russia Today’ın (RT) ulaştığı ilgili belgeye göre, Avrupa Komisyonu'ndan yapılacak 8 milyon euro tutarındaki ilk hibe, Türkiye'deki insan hakları ve demokratik değerleri korumayı amaçlıyor.5 milyon euro tutarındaki ikinci hibe ise, sivil toplum temsilcilerinin Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel siyasi hedefleri diyaloguna dahil edilmesini içeriyor.
Belgede, “Buradaki küresel hedef, sivil toplum örgütlerini sürdürülebilir, kapsayıcı ve demokratik toplumlar inşa etme yolunda güçlendirerek Türkiye'deki insan haklarını, temel özgürlükleri, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü korumaktır” ifadeleri yer alıyor.
Söz konusu finansal yardımdan faydalanacak olanların, ülkedeki ‘demokratik alanın daralmasına ve demokrasinin gerilemesine’ karşı çıkarak, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerine karşı harekete geçmesi bekleniyor.
İkinci hibe kapsamında sivil toplum kuruluşlarının AB Yeşil Mutabakatı'nın tüm yönlerine katılımını sağlayacak operasyonel ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu konudaki ajitasyonel yeteneklerinin güçlendirilmesi planlanıyor.