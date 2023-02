https://sputniknews.com.tr/20230220/adalet-bakani-bozdag-delil-toplanmadan-kaldirilmis-tek-bir-enkaz-dahi-yok-1067281601.html

Adalet Bakanı Bozdağ: Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yok

Adalet Bakanı Bozdağ: Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yok

Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik, "Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur. Aksi yöndeki haber ve yorumların... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T17:08+0300

2023-02-20T17:08+0300

2023-02-20T17:11+0300

bekir bozdağ

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

delil

enkaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/07/1065475724_0:31:800:481_1920x0_80_0_0_27546aa6c1d8c3fdd9400cc7413e45c1.jpg

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ve soruşturmalara ilişkin açıklama yaptı. Diyarbakır'daki çalışmaları yoğun bir gayretle yürüttüklerini aktaran Bozdağ, devletin yanı sıra vatandaşların da olayın ilk anından itibaren seferberliğe katıldığını kaydetti.Devlet ve milletin el ele olmasının dünyaya büyük bir örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Bozdağ, Türkiye'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi zor ve dar zamanlarda bir ve beraber olmayı her zaman başardığını, bundan sonra da birliğin korunarak her türlü felaketin üstesinden gelineceğine inandığını söyledi.Diyarbakır'da yürütülen çalışmalara katkı sağlayan kurumlara ve çalışanlara teşekkürlerini ileten Bozdağ, "Depremden sonra yapılan tespit çerçevesinde Diyarbakır'da 126 binanın yıkıldığını ve buradan 74 binanın acil yıkılacak binalar arasında olduğunu görüyoruz. Bu yıkık binalardan ise içinde insanımızın mukim olduğu 6 bina vardı. Bu binaların enkazları kaldırıldı. Enkaz altında olan her bir vatandaşımıza ulaşıldı. Bunlardan kimisi sağ olarak kurtarıldı, kimilerine maalesef vefat etmiş olarak ulaşıldı. Kimisine de sağ olarak ulaşıldığı halde hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra vefat edenler oldu. Bu kapsamda bakıldığında Diyarbakır'da toplamda 912 yaralımızın bulunduğunu, 414 vefat eden insanımızın bulunduğunu görüyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.'Bütün konut stokunu elden geçirerek hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız'Bakan Bozdağ, Diyarbakır'da kimliklendirme işlemi yapılamayan vatandaşın olmadığını ifade etti.Vefat eden her bir vatandaşın kendi yakınlarında doğru bilgiler ve tespitler çerçevesinde teslim edildiğini aktaran Bozdağ, defin işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.Depremde yakınının kaybolduğuna dair herhangi bir başvuru olmadığına dile getiren Bozdağ, hasar tespit çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyledi.Hasar tespit çalışmalarının Diyarbakır merkezdeki dört büyük ilçede bina bazında yüzde 57 oranında ve bağımsız bölüm/daire bazında da yüzde 87 oranında tamamlandığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:Bakan Bozdağ, 279 komisyon tarafından hızla sürdürülen hasar tespit çalışmalarının yakın zamanda tamamlanacağını kaydetti.Depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik ihtiyacın da hızla karşılandığına değinen Bozdağ şu ifadeleri kullandı:'Kamuoyundaki değerlendirmelerin kimi bilgisizlikten kimi de maalesef kötü niyetten kaynaklı'Bozdağ, soruşturmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Adli Tıp Kurumu uzmanlarımız büyük bir titizlikle çalışmaktadır'

https://sputniknews.com.tr/20230220/canli-yuzyilin-afetinde-14-gun-2-il-disinda-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi-1067250391.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bekir bozdağ, delil, enkaz