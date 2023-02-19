https://sputniknews.com.tr/20230219/soho-houseun-bagis-kampanyasi-menudeki-kofte-ve-manti-sicak-cay-esliginde-atki-orme-etkinligi-1067224089.html

Soho House'un bağış kampanyası: Menüdeki köfte ve mantı, sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği

Soho House'un bağış kampanyası: Menüdeki köfte ve mantı, sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği

Soho House İstanbul’un menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek geliri depremzedelere göndereceğini açıklaması ve sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T11:16+0300

2023-02-19T11:16+0300

2023-02-19T11:33+0300

soho house

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

istanbul

tepki

köfte

atkı

kampanya

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İstanbul’da bulunan Soho House’un depremzedeler içi düzenlediği yardım kampanyası sosyal medyada tepkilere neden oldu.Soho House’un kampanyasına göre, menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek. Ayrıca işletme üyelerini sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet etti.Soho House, paylaştığı bir metinde şu ifadeleri kullandı:Kampanya, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230219/canli--depremlerde-can-kaybi-40-bin-642-her-yer-yerle-bir-oldu-biz-de-oyle-olduk-1067219993.html

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soho house, istanbul, tepki, köfte, atkı, kampanya