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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/soho-houseun-bagis-kampanyasi-menudeki-kofte-ve-manti-sicak-cay-esliginde-atki-orme-etkinligi-1067224089.html
Soho House'un bağış kampanyası: Menüdeki köfte ve mantı, sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği
Soho House'un bağış kampanyası: Menüdeki köfte ve mantı, sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği
Soho House İstanbul’un menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek geliri depremzedelere göndereceğini açıklaması ve sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T11:16+0300
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soho house
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
istanbul
tepki
köfte
atkı
kampanya
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İstanbul’da bulunan Soho House’un depremzedeler içi düzenlediği yardım kampanyası sosyal medyada tepkilere neden oldu.Soho House’un kampanyasına göre, menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek. Ayrıca işletme üyelerini sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet etti.Soho House, paylaştığı bir metinde şu ifadeleri kullandı:Kampanya, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230219/canli--depremlerde-can-kaybi-40-bin-642-her-yer-yerle-bir-oldu-biz-de-oyle-olduk-1067219993.html
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soho house, istanbul, tepki, köfte, atkı, kampanya
soho house, istanbul, tepki, köfte, atkı, kampanya

Soho House'un bağış kampanyası: Menüdeki köfte ve mantı, sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği

11:16 19.02.2023 (güncellendi: 11:33 19.02.2023)
© Fotoğraf : SohoHouseIstanbul.comBeyoğlu’nda ABD'ye ait binada 'havuz problemi'
Beyoğlu’nda ABD'ye ait binada 'havuz problemi' - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© Fotoğraf : SohoHouseIstanbul.com
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Soho House İstanbul’un menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek geliri depremzedelere göndereceğini açıklaması ve sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği fikri tepkilere neden oldu.
İstanbul’da bulunan Soho House’un depremzedeler içi düzenlediği yardım kampanyası sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Soho House’un kampanyasına göre, menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek. Ayrıca işletme üyelerini sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet etti.
© Soho HouseSoho House'un deprem bölgesine bağış kampanyası
Soho House'un deprem bölgesine bağış kampanyası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
Soho House'un deprem bölgesine bağış kampanyası
© Soho House
Soho House, paylaştığı bir metinde şu ifadeleri kullandı:
“İngiltere ve Avrupa’daki House’larımızın menülerinde Mart ortasına kadar Soho House İstanbul menüsünden köfte yer alacak. Sipariş edilen her köfte için (1 euro/20TL) bağış, yardım için hayati tıbbi bakım, gıda, temiz su ve barınak sağlamak üzere önde gelen yardım kuruluşlarını bir araya getiren özel bir kuruluş olan Afet Acil Durum Komitesine (DEC) verilecektir.”
Kampanya, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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