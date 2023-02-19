https://sputniknews.com.tr/20230219/soho-houseun-bagis-kampanyasi-menudeki-kofte-ve-manti-sicak-cay-esliginde-atki-orme-etkinligi-1067224089.html
Soho House'un bağış kampanyası: Menüdeki köfte ve mantı, sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği
Soho House'un bağış kampanyası: Menüdeki köfte ve mantı, sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği
Soho House İstanbul’un menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek geliri depremzedelere göndereceğini açıklaması ve sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T11:16+0300
2023-02-19T11:16+0300
2023-02-19T11:33+0300
soho house
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
istanbul
tepki
köfte
atkı
kampanya
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İstanbul’da bulunan Soho House’un depremzedeler içi düzenlediği yardım kampanyası sosyal medyada tepkilere neden oldu.Soho House’un kampanyasına göre, menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek. Ayrıca işletme üyelerini sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet etti.Soho House, paylaştığı bir metinde şu ifadeleri kullandı:Kampanya, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230219/canli--depremlerde-can-kaybi-40-bin-642-her-yer-yerle-bir-oldu-biz-de-oyle-olduk-1067219993.html
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soho house, istanbul, tepki, köfte, atkı, kampanya
soho house, istanbul, tepki, köfte, atkı, kampanya
Soho House'un bağış kampanyası: Menüdeki köfte ve mantı, sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği
11:16 19.02.2023 (güncellendi: 11:33 19.02.2023) Abone ol
Soho House İstanbul’un menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek geliri depremzedelere göndereceğini açıklaması ve sıcak çay eşliğinde atkı örme etkinliği fikri tepkilere neden oldu.
İstanbul’da bulunan Soho House’un depremzedeler içi düzenlediği yardım kampanyası sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Soho House’un kampanyasına göre, menüsündeki köfte ve mantıdan elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecek. Ayrıca işletme üyelerini sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet etti.
Soho House, paylaştığı bir metinde şu ifadeleri kullandı:
“İngiltere ve Avrupa’daki House’larımızın menülerinde Mart ortasına kadar Soho House İstanbul menüsünden köfte yer alacak. Sipariş edilen her köfte için (1 euro/20TL) bağış, yardım için hayati tıbbi bakım, gıda, temiz su ve barınak sağlamak üzere önde gelen yardım kuruluşlarını bir araya getiren özel bir kuruluş olan Afet Acil Durum Komitesine (DEC) verilecektir.”
Kampanya, sosyal medyada tepkilere neden oldu.