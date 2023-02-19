https://sputniknews.com.tr/20230219/rusyada-depremzedeler-icin-toplanan-yardim-malzemesi-200-tona-ulasti-1067238994.html
Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı
Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı
Rusya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı bildirildi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T18:05+0300
2023-02-19T18:05+0300
2023-02-19T18:05+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
türkiye
dep
deprem
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Mehmet Samsar'ın, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunduğu belirtildi.Türkiye'ye yapılan bu uçak seferiyle birlikte Rusya'da toplanan toplam yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bağışta bulunanlara, yardımların paketlenip havaalanına ulaştırılmasını sağlayanlara ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Hava Yolları (THY) ekibine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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rusya, türkiye, dep, deprem
rusya, türkiye, dep, deprem
Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı
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Rusya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı bildirildi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Mehmet Samsar'ın, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunduğu belirtildi.
Türkiye'ye yapılan bu uçak seferiyle birlikte Rusya'da toplanan toplam yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bağışta bulunanlara, yardımların paketlenip havaalanına ulaştırılmasını sağlayanlara ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Hava Yolları (THY) ekibine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.