https://sputniknews.com.tr/20230219/rusyada-depremzedeler-icin-toplanan-yardim-malzemesi-200-tona-ulasti-1067238994.html

Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

Rusya'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi 200 tona ulaştı

Rusya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için toplanan yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı bildirildi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T18:05+0300

2023-02-19T18:05+0300

2023-02-19T18:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

türkiye

dep

deprem

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükelçi Mehmet Samsar'ın, Vnukovo Uluslararası Havalimanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgili incelemede bulunduğu belirtildi.Türkiye'ye yapılan bu uçak seferiyle birlikte Rusya'da toplanan toplam yardım malzemesinin 200 tona ulaştığı kaydedilen açıklamada, "Bağışta bulunanlara, yardımların paketlenip havaalanına ulaştırılmasını sağlayanlara ve özverili çalışmalarından dolayı Türk Hava Yolları (THY) ekibine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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