https://sputniknews.com.tr/20230219/rotterdam-acikta-kupanin-sahibi-rus-tenisci-daniil-medvedev--1067242433.html

Rotterdam Açık'ta kupanın sahibi Rus tenisçi Daniil Medvedev

Rotterdam Açık'ta kupanın sahibi Rus tenisçi Daniil Medvedev

Eski dünya 1 numarası Rus tenisçi Medvedev, finalde Sinner'i yenerek Rotterdam Açık turnuvasında şampiyon oldu. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T22:05+0300

2023-02-19T22:05+0300

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spor

tenis

tenis turnuvası

rotterdam

daniil medvedev

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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının finalinde, dünya 11 numarası Daniil Medvedev ile dünya 14 numarası İtalyan Jannik Sinner karşılaştı.2 saat 29 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Medvedev, kupanın sahibi oldu.27 yaşındaki Medvedev, bu zaferle kariyerinin 16. ATP Turu kupasına ulaştı ve yarın güncellenecek dünya sıralamasında adını, yeniden ilk 10 tenisçi arasına yazdırmayı garantiledi.

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tenis, tenis turnuvası, rotterdam, daniil medvedev