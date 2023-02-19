https://sputniknews.com.tr/20230219/rotterdam-acikta-kupanin-sahibi-rus-tenisci-daniil-medvedev--1067242433.html
Rotterdam Açık'ta kupanın sahibi Rus tenisçi Daniil Medvedev
Rotterdam Açık'ta kupanın sahibi Rus tenisçi Daniil Medvedev
Eski dünya 1 numarası Rus tenisçi Medvedev, finalde Sinner'i yenerek Rotterdam Açık turnuvasında şampiyon oldu. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T22:05+0300
2023-02-19T22:05+0300
2023-02-19T22:05+0300
spor
tenis
tenis turnuvası
rotterdam
daniil medvedev
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının finalinde, dünya 11 numarası Daniil Medvedev ile dünya 14 numarası İtalyan Jannik Sinner karşılaştı.2 saat 29 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Medvedev, kupanın sahibi oldu.27 yaşındaki Medvedev, bu zaferle kariyerinin 16. ATP Turu kupasına ulaştı ve yarın güncellenecek dünya sıralamasında adını, yeniden ilk 10 tenisçi arasına yazdırmayı garantiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230128/avustralya-acikta-belaruslu-raket-aryna-sabalenka-sampiyon-oldu-1066297043.html
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tenis, tenis turnuvası, rotterdam, daniil medvedev
tenis, tenis turnuvası, rotterdam, daniil medvedev
Rotterdam Açık'ta kupanın sahibi Rus tenisçi Daniil Medvedev
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Eski dünya 1 numarası Rus tenisçi Medvedev, finalde Sinner'i yenerek Rotterdam Açık turnuvasında şampiyon oldu.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının finalinde, dünya 11 numarası Daniil Medvedev ile dünya 14 numarası İtalyan Jannik Sinner karşılaştı.
2 saat 29 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 5-7, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Medvedev, kupanın sahibi oldu.
27 yaşındaki Medvedev, bu zaferle kariyerinin 16. ATP Turu kupasına ulaştı ve yarın güncellenecek dünya sıralamasında adını, yeniden ilk 10 tenisçi arasına yazdırmayı garantiledi.