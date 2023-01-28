https://sputniknews.com.tr/20230128/avustralya-acikta-belaruslu-raket-aryna-sabalenka-sampiyon-oldu-1066297043.html
Avustralya Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka şampiyon oldu
Avustralya Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka şampiyon oldu
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka şampiyon oldu. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:58+0300
2023-01-28T14:58+0300
2023-01-28T15:07+0300
spor
tenis
aryna sabalenka
avustralya açık tenis turnuvası
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Melbourne’de bulunan Rod Laver Arena’da tek kadınlar dünya 5 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Kazak tenisçi Elena Rybakina ile finalde kozlarını paylaştı.2 saat 28 dakika süren müsabakada ilk seti Rybakina 6-4 kazanırken, ikinci sette Sabalenka 6-3’lük üstünlük sağladı. Son sette ise Sabalenka etkili oyununu son ana kadar sürdürerek, 6-4 ile Rybakina'yı toplamda 2-1 mağlup etmiş oldu.Sabalenka’nın ilk grand slam şampiyonluğuAryna Sabalenka, Avustralya Açık’ta kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. 24 yaşındaki raket, bu sonuçla grand slam turnuvalardaki ilk zaferine ulaştı.Daha önce 2021 yılında Wimbledon ve Amerika Açık’ta yarı final oynayan Sabalenka, 2022 Amerika Açık’ta da yarı finalde turnuvaya veda etmişti.Sabalenka, 2023 Avustralya Açık’ta şampiyon olarak grand Slamlerdeki ilk zaferine ulaşmayı başarmış oldu.
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tenis, aryna sabalenka, avustralya açık tenis turnuvası
tenis, aryna sabalenka, avustralya açık tenis turnuvası
Avustralya Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka şampiyon oldu
14:58 28.01.2023 (güncellendi: 15:07 28.01.2023) Abone ol
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka şampiyon oldu.
Melbourne’de bulunan Rod Laver Arena’da tek kadınlar dünya 5 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Kazak tenisçi Elena Rybakina ile finalde kozlarını paylaştı.
2 saat 28 dakika süren müsabakada ilk seti Rybakina 6-4 kazanırken, ikinci sette Sabalenka 6-3’lük üstünlük sağladı. Son sette ise Sabalenka etkili oyununu son ana kadar sürdürerek, 6-4 ile Rybakina'yı toplamda 2-1 mağlup etmiş oldu.
Sabalenka’nın ilk grand slam şampiyonluğu
Aryna Sabalenka, Avustralya Açık’ta kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. 24 yaşındaki raket, bu sonuçla grand slam turnuvalardaki ilk zaferine ulaştı.
Daha önce 2021 yılında Wimbledon ve Amerika Açık’ta yarı final oynayan Sabalenka, 2022 Amerika Açık’ta da yarı finalde turnuvaya veda etmişti.
Sabalenka, 2023 Avustralya Açık’ta şampiyon olarak grand Slamlerdeki ilk zaferine ulaşmayı başarmış oldu.