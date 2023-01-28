https://sputniknews.com.tr/20230128/avustralya-acikta-belaruslu-raket-aryna-sabalenka-sampiyon-oldu-1066297043.html

Avustralya Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka şampiyon oldu

Avustralya Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka şampiyon oldu

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka şampiyon oldu. 28.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-28T14:58+0300

2023-01-28T14:58+0300

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spor

tenis

aryna sabalenka

avustralya açık tenis turnuvası

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Melbourne’de bulunan Rod Laver Arena’da tek kadınlar dünya 5 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Kazak tenisçi Elena Rybakina ile finalde kozlarını paylaştı.2 saat 28 dakika süren müsabakada ilk seti Rybakina 6-4 kazanırken, ikinci sette Sabalenka 6-3’lük üstünlük sağladı. Son sette ise Sabalenka etkili oyununu son ana kadar sürdürerek, 6-4 ile Rybakina'yı toplamda 2-1 mağlup etmiş oldu.Sabalenka’nın ilk grand slam şampiyonluğuAryna Sabalenka, Avustralya Açık’ta kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. 24 yaşındaki raket, bu sonuçla grand slam turnuvalardaki ilk zaferine ulaştı.Daha önce 2021 yılında Wimbledon ve Amerika Açık’ta yarı final oynayan Sabalenka, 2022 Amerika Açık’ta da yarı finalde turnuvaya veda etmişti.Sabalenka, 2023 Avustralya Açık’ta şampiyon olarak grand Slamlerdeki ilk zaferine ulaşmayı başarmış oldu.

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tenis, aryna sabalenka, avustralya açık tenis turnuvası