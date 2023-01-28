Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230128/avustralya-acikta-belaruslu-raket-aryna-sabalenka-sampiyon-oldu-1066297043.html
Avustralya Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka şampiyon oldu
Avustralya Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka şampiyon oldu
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka şampiyon oldu. 28.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-28T14:58+0300
2023-01-28T15:07+0300
spor
tenis
aryna sabalenka
avustralya açık tenis turnuvası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1c/1066296897_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a0a462175a5d9aac43df8cefebd52942.jpg
Melbourne’de bulunan Rod Laver Arena’da tek kadınlar dünya 5 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Kazak tenisçi Elena Rybakina ile finalde kozlarını paylaştı.2 saat 28 dakika süren müsabakada ilk seti Rybakina 6-4 kazanırken, ikinci sette Sabalenka 6-3’lük üstünlük sağladı. Son sette ise Sabalenka etkili oyununu son ana kadar sürdürerek, 6-4 ile Rybakina'yı toplamda 2-1 mağlup etmiş oldu.Sabalenka’nın ilk grand slam şampiyonluğuAryna Sabalenka, Avustralya Açık’ta kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. 24 yaşındaki raket, bu sonuçla grand slam turnuvalardaki ilk zaferine ulaştı.Daha önce 2021 yılında Wimbledon ve Amerika Açık’ta yarı final oynayan Sabalenka, 2022 Amerika Açık’ta da yarı finalde turnuvaya veda etmişti.Sabalenka, 2023 Avustralya Açık’ta şampiyon olarak grand Slamlerdeki ilk zaferine ulaşmayı başarmış oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1c/1066296897_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d407c9f80509f2585f51f51ddadc914a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tenis, aryna sabalenka, avustralya açık tenis turnuvası
tenis, aryna sabalenka, avustralya açık tenis turnuvası

Avustralya Açık'ta Belaruslu raket Aryna Sabalenka şampiyon oldu

14:58 28.01.2023 (güncellendi: 15:07 28.01.2023)
© AP Photo / Aaron FavilaAryna Sabalenka
Aryna Sabalenka - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Abone olTelegram
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka şampiyon oldu.
Melbourne’de bulunan Rod Laver Arena’da tek kadınlar dünya 5 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Kazak tenisçi Elena Rybakina ile finalde kozlarını paylaştı.
2 saat 28 dakika süren müsabakada ilk seti Rybakina 6-4 kazanırken, ikinci sette Sabalenka 6-3’lük üstünlük sağladı. Son sette ise Sabalenka etkili oyununu son ana kadar sürdürerek, 6-4 ile Rybakina'yı toplamda 2-1 mağlup etmiş oldu.

Sabalenka’nın ilk grand slam şampiyonluğu

Aryna Sabalenka, Avustralya Açık’ta kariyerinde bir ilke imza atmış oldu. 24 yaşındaki raket, bu sonuçla grand slam turnuvalardaki ilk zaferine ulaştı.
Daha önce 2021 yılında Wimbledon ve Amerika Açık’ta yarı final oynayan Sabalenka, 2022 Amerika Açık’ta da yarı finalde turnuvaya veda etmişti.
Sabalenka, 2023 Avustralya Açık’ta şampiyon olarak grand Slamlerdeki ilk zaferine ulaşmayı başarmış oldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала