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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/malatya-valiliginden-idari-izin-aciklamasi-1067243538.html
Malatya Valiliği'nden idari izin açıklaması
Malatya Valiliği'nden idari izin açıklaması
Malatya Valiliği, sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T22:52+0300
2023-02-19T22:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
sağlık
valilik
idari izin
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Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları anımsatıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230219/bakan-koca-deprem-bolgesinde-bugune-kadar-herhangi-bir-bulasici-hastalik-salgini-saptanmamistir-1067239626.html
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malatya, deprem, sağlık, valilik, idari izin
malatya, deprem, sağlık, valilik, idari izin

Malatya Valiliği'nden idari izin açıklaması

22:52 19.02.2023
© AAMalatya Valiliği, sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personelin ikinci bir talimata kadar idari izinli sayıldığını bildirdi.
Malatya Valiliği, sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personelin ikinci bir talimata kadar idari izinli sayıldığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AA
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Malatya Valiliği, sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personelin ikinci bir talimata kadar idari izinli sayıldığını bildirdi.
Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları anımsatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Valilik makamınca yapılan değerlendirmede, sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı olan, hamile ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılmıştır. Uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel iyileştirmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmet aksamayacak şekilde kurum amirlerince belirlenen usullerle yürütülmesi hususu kamuoyu bilgisine sunulur."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Bakan Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
18:42
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