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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/bakan-koca-deprem-bolgesinde-bugune-kadar-herhangi-bir-bulasici-hastalik-salgini-saptanmamistir-1067239626.html
Bakan Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Bakan Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınının saptanmadığını açıkladı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.Bakan Koca'nın açıklamalarından detaylar şöyle:
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fahrettin koca, deprem
fahrettin koca, deprem

Bakan Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır

18:42 19.02.2023 (güncellendi: 19:19 19.02.2023)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınının saptanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir.
Köylerimize doktor, ilaç ve yardım malzemeleri ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürülüyor.
Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır."
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