https://sputniknews.com.tr/20230219/bakan-koca-deprem-bolgesinde-bugune-kadar-herhangi-bir-bulasici-hastalik-salgini-saptanmamistir-1067239626.html

Bakan Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır

Bakan Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır

Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınının saptanmadığını açıkladı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T18:42+0300

2023-02-19T18:42+0300

2023-02-19T19:19+0300

fahrettin koca

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.Bakan Koca'nın açıklamalarından detaylar şöyle:

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

fahrettin koca, deprem