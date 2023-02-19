https://sputniknews.com.tr/20230219/bakan-koca-deprem-bolgesinde-bugune-kadar-herhangi-bir-bulasici-hastalik-salgini-saptanmamistir-1067239626.html
Bakan Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Bakan Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınının saptanmadığını açıkladı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T18:42+0300
2023-02-19T18:42+0300
2023-02-19T19:19+0300
fahrettin koca
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.Bakan Koca'nın açıklamalarından detaylar şöyle:
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fahrettin koca, deprem
Bakan Koca: Deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır
18:42 19.02.2023 (güncellendi: 19:19 19.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgınının saptanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesine kurulan sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Valilik ya da kaymakamlıkların 'musluk suyu içilebilir' duyurusuna kadar, içme ve diş fırçalama için ambalajlı sular tercih edilmelidir.
Köylerimize doktor, ilaç ve yardım malzemeleri ambulanslar ve UMKE araçlarıyla götürülüyor.
Bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmamıştır."