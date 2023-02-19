Haluk Levent: Kim ne derse desin, ben FETÖ'yü ya da PKK'yı desteklemedim
10:44 19.02.2023 (güncellendi: 11:04 19.02.2023)
© AAHaluk Levent- AHBAP
© AA
Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Devlet Bahçeli'nin hedef göstermesinin ardından, "Bu konuda hiçbir şey demeyeceğim. Zaman her şeyin anlaşılması için en güzel ilaçtır" ifadelerini kullandı. MHP'ye teşekkür eden Levent, "Hiçbir lince maruz bırakmadılar" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef gösterdiği Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, "MHP milletvekilleri ve il örgütlerine teşekkür ediyorum. Hiçbir lince maruz bırakmadılar. Demek ki bizim çalışmalarımızı görüyorlar" dedi.
Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Levent, Devlet Bahçeli'nin hedef göstermesi konusunda konuşan Levent, "Bu konuda hiçbir şey demeyeceğim. Zaman her şeyin anlaşılması için en güzel ilaçtır" dedi.
MHP milletvekilleri ve il örgütlerine teşekkür eden Levent, "MHP milletvekilleri ve il örgütlerine teşekkür ediyorum. Hiçbir lince maruz bırakmadılar. Demek ki bizim çalışmalarımızı görüyorlar. MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Ankara il başkanlığımızı yaptı yıllarca, geçtiğimiz aylarda evlendi. Düğününe gittik. Sevgili Muharrem Varlı ile beraberdim. Hatta ben o düğünde şarkılar söyledim. ‘Haluk Abi ben artık evleniyorum beni bağışlar mısın’ dedi. ‘Ne demek’ dedim. Gönüllülük budur, Hilal Varlı bizim değerimizdir" ifadelerini kullandı.
'Hiçbir siyasi parti ile organik bağım yok'
Levent, "Benim bir siyaset planım olsaydı o kadar çok fırsat vardı ki bunu hemen kullanırdım ama yapmadım, yapamam. Ben hiçbir partiyle çalışamam. Hiçbir siyasi parti ile organik bağım yok. Hiçbir şekilde bir siyasi parti geleceğim olmayacak. Herkesi, hükümeti de eleştirelim ama ılımlı, yapıcı, yol gösterici olsun. Ben yıllardır hep bunu söyledim" dedi.
'AFAD’a bilgi verilmeli'
"Kamyonların AFAD’a ya da orada AFAD’la beraber çalışan gönüllü kuruluşlara bilgi vererek gelmesi gerekiyor. Bu çok daha rahatlatacaktır" diyen Levent, "Hiçbir şeyi Ahbap olarak tek başımıza yapmadık. Bağışçı ve gönüllerimizden gelen 500’den fazla TIR’ı ihtiyaç alanlarına yönlendirdik. STK’larla koordineli olarak binlerce TIR’ı ihtiyaç alanlarına ulaştırdık" ifadelerini kullandı.
'Ben bir politik taraf değilim'
“Ben bir politik taraf değilim ve böyle kalmaya çalışıyorum” diye konuşan Levent, şöyle devam etti:
“Ne kadar itmeye çalışsalar da dayanacağım. Yani pes etmeyeceğim.
En başta yapacağım tek şey şu yardımları en doğru ve en iyi şekilde yerine ulaştırmak.
AFAD olmazsa Ahbap anlamsız kalır.
Zaten ben AFAD ile protokolü olan bir dernek başkanıyım. Bunu gördükleri halde Ahbap’ın AFAD’ın rakibi olduğunu söylediler.
Bakın Hande Hanım bu cümle çok önemli. AFAD arama kurtarmadır yani en başta bunu yapar. Ahbap geri destektir; malzemelerin istiflenmesi, bir yerlere gönderilmesi gibi çalışmalar yapar."
'FETÖ'nün sinsi planı’
“Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; ben FETÖ’yü desteklemedim, ben PKK’yı desteklemedim. Ben ülkenin milli güvenlik konusunda sıkıntılı olduğu herhangi bir durumu desteklemedim” diye konuşan Levent, FETÖ hesaplarından yapılan ‘sinsi’ girişimin detaylarını anlattı:
"Sosyal medyada bir şey yazarken yanlış da anlaşılabilir. Hepimiz bunu yapıyoruz, yanlış yapmışsam affedin. Tekrar geçmişe dönmek istemiyorum’ dedim.
‘‘Ben FETÖ’cü değilim’ diyor ama işbirliği halinde olduğunu hissettik’
Bu süreçte en üzüldüğüm şeylerden biri FETÖ hesaplarının bir anda beni parlatmaya ve devletin karşısında göstermeye çalışması oldu.
Durumdan şüphelendim, altı saat boyunca gece 12’den sabaha altıya kadar karavanın içinde oturup tek tek inceledim. Baktım ki bilinçli bir şekilde hesaplar ortaya çıkarılıyor ve yavaş yavaş yayınlanıyor.
Dedim ki bir şeyler dönüyor, bir şeyler dönecek ve bana dediler ki; ‘Sana yardım gönderecekler. Kampanyana katılacaklar’. Ben de bunun önünü almak için ağır bir yazı yazdım. Nedim Şener’in attığı tweet’in üzerine alıntıladım “Evet doğru söylüyor” dedim.
O anda çok acil bir şekilde para gönderenleri tek tek yazdık, bir tane hesabı şüpheli gördük. Teşekkür ettiğimiz tweet’ini de sildik. ‘Ben FETÖ’cü değilim’ diyor ama işbirliği halinde olduğunu hissettik.
‘Twitter’da yayınlanması aslında sinsi planı gösteriyor’
Buraya çok dikkat etmek lazım, çok sinsice bir plan bu.
Ben elimden geldiğince devletin adına hiçbir zarar vermemeye özen gösterirken, delicesine kavga ettiğim bir gruptan kontrollü ve benim dikkatimi kaçıracak bir şekilde para gelmesi, o paranın üç gün sonra Twitter’da yayınlanması aslında sinsi planı gösteriyor.
Beni devletle düşman göstermek için hem yardım yapıyorlar hem de o yardım için bir taraftan da ‘El altından FETÖ’cülerden para alıyor’ dedirtiyorlar.
Onlar Türkiye’de bitmiş değil. Onlarla işbirliği yapanlar istiyorlar ki Haluk Levent yalnız bırakılsın, Haluk Levent devlete karşı gibi gösterilsin.
Benim onlarla bir hesabım var, bunu biliyorlar. Ben çok acı çektim. Bunu geçmişte Nedim Şener’e anlatmıştım. Darbeden önceydi ve belgeleri de var. Mesela icra dosyam için INTERPOL’den yazı çıkarttılar.”