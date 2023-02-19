https://sputniknews.com.tr/20230219/haluk-levent-mhp-milletvekilleri-ve-il-orgutlerine-tesekkur-ediyorum-lince-maruz-birakmadilar-1067222629.html

Haluk Levent: Kim ne derse desin, ben FETÖ'yü ya da PKK'yı desteklemedim

Haluk Levent: Kim ne derse desin, ben FETÖ'yü ya da PKK'yı desteklemedim

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Devlet Bahçeli'nin hedef göstermesinin ardından, "Bu konuda hiçbir şey demeyeceğim. Zaman her şeyin anlaşılması için... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T10:44+0300

2023-02-19T10:44+0300

2023-02-19T11:04+0300

haluk levent

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

afad

fetö

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef gösterdiği Ahbap Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, "MHP milletvekilleri ve il örgütlerine teşekkür ediyorum. Hiçbir lince maruz bırakmadılar. Demek ki bizim çalışmalarımızı görüyorlar" dedi.Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Levent, Devlet Bahçeli'nin hedef göstermesi konusunda konuşan Levent, "Bu konuda hiçbir şey demeyeceğim. Zaman her şeyin anlaşılması için en güzel ilaçtır" dedi.MHP milletvekilleri ve il örgütlerine teşekkür eden Levent, "MHP milletvekilleri ve il örgütlerine teşekkür ediyorum. Hiçbir lince maruz bırakmadılar. Demek ki bizim çalışmalarımızı görüyorlar. MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın kızı Ankara il başkanlığımızı yaptı yıllarca, geçtiğimiz aylarda evlendi. Düğününe gittik. Sevgili Muharrem Varlı ile beraberdim. Hatta ben o düğünde şarkılar söyledim. ‘Haluk Abi ben artık evleniyorum beni bağışlar mısın’ dedi. ‘Ne demek’ dedim. Gönüllülük budur, Hilal Varlı bizim değerimizdir" ifadelerini kullandı.'Hiçbir siyasi parti ile organik bağım yok'Levent, "Benim bir siyaset planım olsaydı o kadar çok fırsat vardı ki bunu hemen kullanırdım ama yapmadım, yapamam. Ben hiçbir partiyle çalışamam. Hiçbir siyasi parti ile organik bağım yok. Hiçbir şekilde bir siyasi parti geleceğim olmayacak. Herkesi, hükümeti de eleştirelim ama ılımlı, yapıcı, yol gösterici olsun. Ben yıllardır hep bunu söyledim" dedi.'AFAD’a bilgi verilmeli'"Kamyonların AFAD’a ya da orada AFAD’la beraber çalışan gönüllü kuruluşlara bilgi vererek gelmesi gerekiyor. Bu çok daha rahatlatacaktır" diyen Levent, "Hiçbir şeyi Ahbap olarak tek başımıza yapmadık. Bağışçı ve gönüllerimizden gelen 500’den fazla TIR’ı ihtiyaç alanlarına yönlendirdik. STK’larla koordineli olarak binlerce TIR’ı ihtiyaç alanlarına ulaştırdık" ifadelerini kullandı.'Ben bir politik taraf değilim''FETÖ'nün sinsi planı’“Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; ben FETÖ’yü desteklemedim, ben PKK’yı desteklemedim. Ben ülkenin milli güvenlik konusunda sıkıntılı olduğu herhangi bir durumu desteklemedim” diye konuşan Levent, FETÖ hesaplarından yapılan ‘sinsi’ girişimin detaylarını anlattı:‘‘Ben FETÖ’cü değilim’ diyor ama işbirliği halinde olduğunu hissettik’‘Twitter’da yayınlanması aslında sinsi planı gösteriyor’

https://sputniknews.com.tr/20230218/haluk-levente-dair-suclamalarda-bulunan-deniz-akkaya-sosyal-medya-hesabini-kapatti-1067200892.html

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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), afad, fetö