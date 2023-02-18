Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230218/haluk-levente-dair-suclamalarda-bulunan-deniz-akkaya-sosyal-medya-hesabini-kapatti-1067200892.html
Haluk Levent'e dair suçlamalarda bulunan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabını kapattı
Haluk Levent'e dair suçlamalarda bulunan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabını kapattı
Sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Haluk Levent'i hedef alarak "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor" diyen... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T16:35+0300
2023-02-18T16:35+0300
yaşam
haluk levent
deniz akkaya
iddia
suç duyurusu
tazminat
tartışma
sosyal medya
linç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103938/77/1039387704_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3af19b3b398868f817312761303977b7.jpg
Eski manken Deniz Akkaya, günlerdir deprem bölgelerinde yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent'e yönelik sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak tepki toplaması ile gündeme geldi. Akkaya, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatarak herhangi bir açıklamada bulunmadı.Deniz Akkaya ve Haluk Levent Arasında ne oldu?Akkaya, Haluk Levent'e yönelik "Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam gibi dik dur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" dedi. Levent'in Sezgin Baran Korkmaz ile bir fotoğrafını yayınlayan Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" ifadelerini kullanmıştı. İddialara yanıt veren Levent ise "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?" demişti. Ayrıca Levent, Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açıp bu parayı da depremzedeler için kullanacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230218/merve-bolugur-taha-duymazla-ilgili-pismanligini-paylasti-mesajlarini-simdi-fark-ettim-1067200294.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103938/77/1039387704_37:0:937:675_1920x0_80_0_0_008bf9925dbd3916f9f28aef8738db2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haluk levent, deniz akkaya, iddia, suç duyurusu, tazminat, tartışma, sosyal medya, linç
haluk levent, deniz akkaya, iddia, suç duyurusu, tazminat, tartışma, sosyal medya, linç

Haluk Levent'e dair suçlamalarda bulunan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabını kapattı

16:35 18.02.2023
© FlickrDeniz Akkaya
Deniz Akkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© Flickr
Abone olTelegram
Sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Haluk Levent'i hedef alarak "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor" diyen Deniz Akkaya, Instagram hesabını kapattı.
Eski manken Deniz Akkaya, günlerdir deprem bölgelerinde yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent'e yönelik sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak tepki toplaması ile gündeme geldi. Akkaya, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatarak herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Deniz Akkaya ve Haluk Levent Arasında ne oldu?

Akkaya, Haluk Levent'e yönelik "Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam gibi dik dur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" dedi. Levent'in Sezgin Baran Korkmaz ile bir fotoğrafını yayınlayan Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" ifadelerini kullanmıştı. İddialara yanıt veren Levent ise "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?" demişti. Ayrıca Levent, Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açıp bu parayı da depremzedeler için kullanacağını duyurmuştu.
Taha Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Merve Boluğur, Taha Duymaz'ın mesajlarını paylaştı: 'Şimdi fark ettim, çok üzgünüm'
16:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала