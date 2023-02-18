https://sputniknews.com.tr/20230218/haluk-levente-dair-suclamalarda-bulunan-deniz-akkaya-sosyal-medya-hesabini-kapatti-1067200892.html
Haluk Levent'e dair suçlamalarda bulunan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabını kapattı
Haluk Levent'e dair suçlamalarda bulunan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabını kapattı
Sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Haluk Levent'i hedef alarak "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor" diyen... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T16:35+0300
2023-02-18T16:35+0300
2023-02-18T16:35+0300
yaşam
haluk levent
deniz akkaya
iddia
suç duyurusu
tazminat
tartışma
sosyal medya
linç
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Eski manken Deniz Akkaya, günlerdir deprem bölgelerinde yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent'e yönelik sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak tepki toplaması ile gündeme geldi. Akkaya, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatarak herhangi bir açıklamada bulunmadı.Deniz Akkaya ve Haluk Levent Arasında ne oldu?Akkaya, Haluk Levent'e yönelik "Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam gibi dik dur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" dedi. Levent'in Sezgin Baran Korkmaz ile bir fotoğrafını yayınlayan Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" ifadelerini kullanmıştı. İddialara yanıt veren Levent ise "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?" demişti. Ayrıca Levent, Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açıp bu parayı da depremzedeler için kullanacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230218/merve-bolugur-taha-duymazla-ilgili-pismanligini-paylasti-mesajlarini-simdi-fark-ettim-1067200294.html
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haluk levent, deniz akkaya, iddia, suç duyurusu, tazminat, tartışma, sosyal medya, linç
haluk levent, deniz akkaya, iddia, suç duyurusu, tazminat, tartışma, sosyal medya, linç
Haluk Levent'e dair suçlamalarda bulunan Deniz Akkaya, sosyal medya hesabını kapattı
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Sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Haluk Levent'i hedef alarak "İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor" diyen Deniz Akkaya, Instagram hesabını kapattı.
Eski manken Deniz Akkaya, günlerdir deprem bölgelerinde yaptığı yardımlarla gündemden düşmeyen Haluk Levent'e yönelik sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak tepki toplaması ile gündeme geldi. Akkaya, binlerce takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapatarak herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Deniz Akkaya ve Haluk Levent Arasında ne oldu?
Akkaya, Haluk Levent'e yönelik "Duruşsuzluk böyle bir şey. Saklayacak şeyi olmayan adam gibi dik dur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan" dedi. Levent'in Sezgin Baran Korkmaz ile bir fotoğrafını yayınlayan Akkaya, "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur" ifadelerini kullanmıştı. İddialara yanıt veren Levent ise "Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar, evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. Whatsapp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum Zamana yazık değil mi?" demişti. Ayrıca Levent, Akkaya'ya 5 milyonluk tazminat davası açıp bu parayı da depremzedeler için kullanacağını duyurmuştu.