Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/merve-bolugur-taha-duymazla-ilgili-pismanligini-paylasti-mesajlarini-simdi-fark-ettim-1067200294.html
Merve Boluğur, Taha Duymaz'ın mesajlarını paylaştı: 'Şimdi fark ettim, çok üzgünüm'
Merve Boluğur, Taha Duymaz'ın mesajlarını paylaştı: 'Şimdi fark ettim, çok üzgünüm'
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 12 gün enkaz altında kaldıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın ardından duyduğu üzüntüyü paylaştı. Duymaz'ın Instagram... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T16:14+0300
2023-02-18T16:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afet
doğal afet
afet bölgesi
taha duymaz
merve boluğur
deprem
depremzede
enkaz
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, eniştesi ve halası enkaz altında kaldı. 12 gündür göçük altında olduğu binada arama ve kurtarma çalışmaları yapılan Duymaz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.Taha Duymaz'ın ölüm haberinin ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları fark eden Merve Boluğur, yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Taha'nın attığı "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi kafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazılı mesajını paylaşarak yaşadığı üzüntüyü dile getiren Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm. Gittiğin yerde güzel uyu!" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/taha-duymaz-ve-kardesinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1067166936.html
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afet, doğal afet, afet bölgesi, taha duymaz, merve boluğur, deprem, depremzede, enkaz

Merve Boluğur, Taha Duymaz'ın mesajlarını paylaştı: 'Şimdi fark ettim, çok üzgünüm'

16:14 18.02.2023 (güncellendi: 16:15 18.02.2023)
© Fotoğraf : Twitter Taha Duymaz
Taha Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 12 gün enkaz altında kaldıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Taha Duymaz'ın ardından duyduğu üzüntüyü paylaştı. Duymaz'ın Instagram üzerinden kendisine attığı mesajı fark ederek paylaşan Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını şimdi fark ettim. Çok üzgünüm" dedi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, eniştesi ve halası enkaz altında kaldı. 12 gündür göçük altında olduğu binada arama ve kurtarma çalışmaları yapılan Duymaz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Taha Duymaz'ın ölüm haberinin ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları fark eden Merve Boluğur, yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Taha'nın attığı "Abla ben de İstanbul'dayım. En çok hangi kafelere gidiyorsun. Umarım karşılaşırız. Seni çok seviyorum" yazılı mesajını paylaşarak yaşadığı üzüntüyü dile getiren Boluğur, "Güzel kardeşim, mesajlarını göremedim. Çok üzgünüm. Gittiğin yerde güzel uyu!" dedi.
Taha Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı
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