https://sputniknews.com.tr/20230217/taha-duymaz-ve-kardesinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1067166936.html

Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T14:02+0300

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2023-02-17T14:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

taha duymaz

hatay

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Kahramanmaraş depreminin en yıkıcı olduğu şehir olan Hatay'da, sosyal medya fenomeni Taha Durmaz'ın da enkazda kaldığı açıklanmıştı.Binanın enkazında arama çalışmaları sürerken bugün ilk önce Duymaz'ın kardeşleri Melek ve Umut'un cansız bedenine, sonra da Taha'nın cansız bedenine ulaşıldı.Taha Duymaz, 2 ay evvel Armağan Çağlayan'ın Youtube programında "Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230211/gulben-ergen-tahanin-haberini-afaddan-aldim-teshis-icin-zorlandiklarini-soylediler-1066883630.html

hatay

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deprem, taha duymaz, hatay