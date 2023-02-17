https://sputniknews.com.tr/20230217/taha-duymaz-ve-kardesinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1067166936.html
Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı
Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı
Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T14:02+0300
2023-02-17T14:02+0300
2023-02-17T14:24+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
taha duymaz
hatay
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Kahramanmaraş depreminin en yıkıcı olduğu şehir olan Hatay'da, sosyal medya fenomeni Taha Durmaz'ın da enkazda kaldığı açıklanmıştı.Binanın enkazında arama çalışmaları sürerken bugün ilk önce Duymaz'ın kardeşleri Melek ve Umut'un cansız bedenine, sonra da Taha'nın cansız bedenine ulaşıldı.Taha Duymaz, 2 ay evvel Armağan Çağlayan'ın Youtube programında "Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230211/gulben-ergen-tahanin-haberini-afaddan-aldim-teshis-icin-zorlandiklarini-soylediler-1066883630.html
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deprem, taha duymaz, hatay
deprem, taha duymaz, hatay
Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı
14:02 17.02.2023 (güncellendi: 14:24 17.02.2023) Abone ol
Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı
Kahramanmaraş depreminin en yıkıcı olduğu şehir olan Hatay'da, sosyal medya fenomeni Taha Durmaz'ın da enkazda kaldığı açıklanmıştı.
Binanın enkazında arama çalışmaları sürerken bugün ilk önce Duymaz'ın kardeşleri Melek ve Umut'un cansız bedenine, sonra da Taha'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Taha Duymaz, 2 ay evvel Armağan Çağlayan'ın Youtube programında "Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki" ifadelerini kullanmıştı.