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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/taha-duymaz-ve-kardesinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1067166936.html
Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı
Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı
Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T14:02+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
taha duymaz
hatay
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Kahramanmaraş depreminin en yıkıcı olduğu şehir olan Hatay'da, sosyal medya fenomeni Taha Durmaz'ın da enkazda kaldığı açıklanmıştı.Binanın enkazında arama çalışmaları sürerken bugün ilk önce Duymaz'ın kardeşleri Melek ve Umut'un cansız bedenine, sonra da Taha'nın cansız bedenine ulaşıldı.Taha Duymaz, 2 ay evvel Armağan Çağlayan'ın Youtube programında "Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230211/gulben-ergen-tahanin-haberini-afaddan-aldim-teshis-icin-zorlandiklarini-soylediler-1066883630.html
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deprem, taha duymaz, hatay
deprem, taha duymaz, hatay

Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı

14:02 17.02.2023 (güncellendi: 14:24 17.02.2023)
© Fotoğraf : Twitter Taha Duymaz
Taha Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Günlerdir göçük altında olan Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı
Kahramanmaraş depreminin en yıkıcı olduğu şehir olan Hatay'da, sosyal medya fenomeni Taha Durmaz'ın da enkazda kaldığı açıklanmıştı.
Binanın enkazında arama çalışmaları sürerken bugün ilk önce Duymaz'ın kardeşleri Melek ve Umut'un cansız bedenine, sonra da Taha'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Taha Duymaz, 2 ay evvel Armağan Çağlayan'ın Youtube programında "Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki" ifadelerini kullanmıştı.
Gülben Ergen: Taha'nın haberini AFAD'dan aldım, teşhis için zorlandıklarını söylediler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Taha Duymaz'ın 'enkaz altında öldüğü' haberleri ailesi tarafından yalanlandı: 'Umutla bekliyoruz'
11 Şubat, 15:44
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