https://sputniknews.com.tr/20230211/gulben-ergen-tahanin-haberini-afaddan-aldim-teshis-icin-zorlandiklarini-soylediler-1066883630.html

Taha Duymaz'ın 'enkaz altında öldüğü' haberleri ailesi tarafından yalanlandı: 'Umutla bekliyoruz'

Taha Duymaz'ın 'enkaz altında öldüğü' haberleri ailesi tarafından yalanlandı: 'Umutla bekliyoruz'

Gülben Ergen, "Taha'nın haberini AFAD'dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım. Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış... 11.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-11T15:44+0300

2023-02-11T15:44+0300

2023-02-11T16:05+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

gülben ergen

deprem

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Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, depremde hayatını kaybettiği iddia edildi. Duymaz'ın ailesi ölüm haberlerini yalanladı. Duymaz, annesi ve kardeşiyle birlikte Hatay'da enkaz altındaydı. 6 Şubat'ta meydana gelen, 10 ilin etkilendiği, Kahramanmaraş merkezli depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken, yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği bildirildi.Şarkıcı Gülben Ergen, "Günlerdir Taha’yı kurtarmaya giden ekiplerin yolda ses geliyor mesajı ile durup ne kadar çok can kurtardığının üzerine gelen bilgi; Taha’yı kurtaramadık, yetişemedik, kaybettik ama onun yolu çok can kurtardı" dedi. Bu haber Duymaz'ın ailesi tarafından yalanlandı.Ergen daha sonraki açıklamasında, "Taha'nın haberini AFAD'dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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