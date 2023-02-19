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https://sputniknews.com.tr/20230219/finlandiya-basbakani-marin-isvec-ile-beraber-natoya-katilmak-istiyoruz-1067218258.html
Finlandiya Başbakanı Marin: İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz
Finlandiya Başbakanı Marin: İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "İsveç ile birlikte katılmayı tercih ettiğimizi hem Türkiye'ye ve hem de Macaristan'a ilettik" dedi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin, NATO ittifakına İsveç ile aynı zamanda katılma söylemini yineledi.Marin, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Finlandiya'nın birinci önceliğinin "bağımsız" kalması olduğunu söyledi.Finlandiya'nın NATO ittifakına İsveç ile aynı zamanda katılma niyetini bildiren Marin, "İsveç ile birlikte katılmayı tercih ettiğimizi hem Türkiye'ye ve hem de Macaristan'a ilettik" ifadesini kullandı.Marin, "İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz, aynı zamanda bu sadece iyi komşular ve ortaklar olduğumuz için değil, bunu aynı zamanda kuzeyde NATO güvenlik planlaması için de istiyoruz" dedi.Küresel düzeni güvence altına almanın tek yolunun, Avrupa ve Batı'nın güçlü olmasından geçtiğini savunan Marin, ülkesinin NATO'ya katılmasının "barış ve güvenlik" için olacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230130/finlandiya-disisleri-bakani-haavisto-natoya-isvec-ile-beraber-uye-olmayi-arzu-ediyoruz-1066369928.html
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finlandiya, sanna marin, nato, isveç, macaristan
finlandiya, sanna marin, nato, isveç, macaristan

Finlandiya Başbakanı Marin: İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz

04:03 19.02.2023 (güncellendi: 04:06 19.02.2023)
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDSanna Marin
Sanna Marin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "İsveç ile birlikte katılmayı tercih ettiğimizi hem Türkiye'ye ve hem de Macaristan'a ilettik" dedi.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin, NATO ittifakına İsveç ile aynı zamanda katılma söylemini yineledi.
Marin, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Finlandiya'nın birinci önceliğinin "bağımsız" kalması olduğunu söyledi.
Finlandiya'nın NATO ittifakına İsveç ile aynı zamanda katılma niyetini bildiren Marin, "İsveç ile birlikte katılmayı tercih ettiğimizi hem Türkiye'ye ve hem de Macaristan'a ilettik" ifadesini kullandı.
Marin, "İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz, aynı zamanda bu sadece iyi komşular ve ortaklar olduğumuz için değil, bunu aynı zamanda kuzeyde NATO güvenlik planlaması için de istiyoruz" dedi.
Küresel düzeni güvence altına almanın tek yolunun, Avrupa ve Batı'nın güçlü olmasından geçtiğini savunan Marin, ülkesinin NATO'ya katılmasının "barış ve güvenlik" için olacağını kaydetti.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2023
DÜNYA
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ediyoruz
30 Ocak, 22:11
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