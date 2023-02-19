https://sputniknews.com.tr/20230219/finlandiya-basbakani-marin-isvec-ile-beraber-natoya-katilmak-istiyoruz-1067218258.html

Finlandiya Başbakanı Marin: İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz

Finlandiya Başbakanı Marin: İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "İsveç ile birlikte katılmayı tercih ettiğimizi hem Türkiye'ye ve hem de Macaristan'a ilettik" dedi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T04:03+0300

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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin, NATO ittifakına İsveç ile aynı zamanda katılma söylemini yineledi.Marin, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Finlandiya'nın birinci önceliğinin "bağımsız" kalması olduğunu söyledi.Finlandiya'nın NATO ittifakına İsveç ile aynı zamanda katılma niyetini bildiren Marin, "İsveç ile birlikte katılmayı tercih ettiğimizi hem Türkiye'ye ve hem de Macaristan'a ilettik" ifadesini kullandı.Marin, "İsveç ile beraber NATO'ya katılmak istiyoruz, aynı zamanda bu sadece iyi komşular ve ortaklar olduğumuz için değil, bunu aynı zamanda kuzeyde NATO güvenlik planlaması için de istiyoruz" dedi.Küresel düzeni güvence altına almanın tek yolunun, Avrupa ve Batı'nın güçlü olmasından geçtiğini savunan Marin, ülkesinin NATO'ya katılmasının "barış ve güvenlik" için olacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230130/finlandiya-disisleri-bakani-haavisto-natoya-isvec-ile-beraber-uye-olmayi-arzu-ediyoruz-1066369928.html

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