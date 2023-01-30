https://sputniknews.com.tr/20230130/finlandiya-disisleri-bakani-haavisto-natoya-isvec-ile-beraber-uye-olmayi-arzu-ediyoruz-1066369928.html
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ediyoruz
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ediyoruz
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya İsveç ile ayrı ayrı değil birlikte katılmayı arzu ettiklerini bildirdi. 30.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-30T22:11+0300
2023-01-30T22:11+0300
2023-01-30T22:17+0300
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pekka haavisto
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "(NATO'ya üyelik) Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım" açıklamasının ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, bugün basın toplantısı düzenledi.Haavisto, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasından anlıyoruz ki, Türkiye'de bizim NATO sürecimizi hızlandırmak yönünde bir görüş var" diye konuştu.Finlandiya Dışişleri Bakanı öte yandan hala NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ettiklerini, son 10 ayda ittifaka katılım konusunda olumla adımlar attıklarını belirterek, "İsveç, savunma ve dış politika alanında en yakın müttefikimiz" ifadesini kullandı.'NATO üyeliğini beklemek için sabrımız var'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Haavisto, üyeliklerinin onaylanmasının, NATO üyesi ülkelerin de yararına olduğunu kaydetti.Haavisto, Türkiye'nin NATO üyeliklerini onaylaması için ne kadar bekleyeceklerine ilişkin soruya, "Buna sabrımız var. Bunun için de ABD, İngiltere ve Avrupalı müttefiklerimiz dahil birçok ülke bize güvenceler verdi. Bu da beklemek için iyi bir neden. Bu ülkeler, başımıza bir şey gelirse bekleme listesinde olduğumuz için yardımımıza koşacaklarını söylediler. Bu güvenlik taahhütlerini aldık. Tabii ki bunlar NATO'nun 5. Maddesi gibi değil ama bizim için çok önemli" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230130/finlandiya-erdoganin-aciklamasinin-ardindan-derhal-temasa-gectik-1066355187.html
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finlandiya, isveç, nato, üyelik, türkiye, recep tayyip erdoğan, pekka haavisto
finlandiya, isveç, nato, üyelik, türkiye, recep tayyip erdoğan, pekka haavisto
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ediyoruz
22:11 30.01.2023 (güncellendi: 22:17 30.01.2023) Abone ol
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya İsveç ile ayrı ayrı değil birlikte katılmayı arzu ettiklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "(NATO'ya üyelik) Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım" açıklamasının ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, bugün basın toplantısı düzenledi.
Haavisto, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasından anlıyoruz ki, Türkiye'de bizim NATO sürecimizi hızlandırmak yönünde bir görüş var" diye konuştu.
Finlandiya Dışişleri Bakanı öte yandan hala NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ettiklerini, son 10 ayda ittifaka katılım konusunda olumla adımlar attıklarını belirterek, "İsveç, savunma ve dış politika alanında en yakın müttefikimiz" ifadesini kullandı.
'NATO üyeliğini beklemek için sabrımız var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Haavisto, üyeliklerinin onaylanmasının, NATO üyesi ülkelerin de yararına olduğunu kaydetti.
Haavisto, Türkiye'nin NATO üyeliklerini onaylaması için ne kadar bekleyeceklerine ilişkin soruya, "Buna sabrımız var. Bunun için de ABD, İngiltere ve Avrupalı müttefiklerimiz dahil birçok ülke bize güvenceler verdi. Bu da beklemek için iyi bir neden. Bu ülkeler, başımıza bir şey gelirse bekleme listesinde olduğumuz için yardımımıza koşacaklarını söylediler. Bu güvenlik taahhütlerini aldık. Tabii ki bunlar NATO'nun 5. Maddesi gibi değil ama bizim için çok önemli" yanıtını verdi.