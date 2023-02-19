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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230219/bakan-kurum-deprem-bolgesinde-yeni-konutlarin-zemin-arti-3-4-kati-gecmeyecegini-acikladi-1067242659.html
Bakan Kurum deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini açıkladı
Bakan Kurum deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre... 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T22:15+0300
2023-02-19T22:35+0300
murat kurum
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.Kurum "11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz" dedi.Murat Kurum yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını da bildirdi.
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murat kurum, bina
murat kurum, bina

Bakan Kurum deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini açıkladı

22:15 19.02.2023 (güncellendi: 22:35 19.02.2023)
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.
Kurum "11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz" dedi.
Murat Kurum yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını da bildirdi.
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