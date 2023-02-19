https://sputniknews.com.tr/20230219/bakan-kurum-deprem-bolgesinde-yeni-konutlarin-zemin-arti-3-4-kati-gecmeyecegini-acikladi-1067242659.html

Bakan Kurum deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini açıkladı

Bakan Kurum deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre... 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T22:15+0300

2023-02-19T22:15+0300

2023-02-19T22:35+0300

murat kurum

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bina

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.Kurum "11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz" dedi.Murat Kurum yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını da bildirdi.

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murat kurum, bina