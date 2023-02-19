https://sputniknews.com.tr/20230219/abdnin-deyr-ez-zordaki-ussune-fuze-saldirisi--1067227357.html
ABD'nin Deyr ez Zor'daki üssüne füze saldırısı
ABD'nin Deyr ez Zor'daki üssüne füze saldırısı
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor kentine bağlı Omar yerleşiminde bulunan ABD askeri üssünün füze saldırısına uğradığı belirtildi. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T12:34+0300
2023-02-19T12:34+0300
2023-02-19T12:35+0300
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üs
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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre saldırı, dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. SANA'nın haberinde "Füze saldırısı, cumartesi akşam Deyr ez Zor'un doğusunda ABD güçleri tarafından kontrol edilen Omar yerleşiminde düzenlendi" ifadelerine yer verildi. Suriye basınında yer alan haberlerde, Deyr ez Zor sakinlerinin saldırının düzenlendiği bölgede gökyüzünü aydınlatan ışık yansımaları gördüğü kaydedildi. Saldırı sonucunda ölen veya yaralanan ABD askeri olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. SANA, Suriye'de ABD'nin kurduğu yasadışı askeri üslere yönelik saldırıların son aylarda arttığına dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230219/suriye-israilin-sama-saldirisinda-1i-asker-5-kisi-oldu---1067221798.html
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abd, suriye, üs, deyr ez zor
abd, suriye, üs, deyr ez zor
ABD'nin Deyr ez Zor'daki üssüne füze saldırısı
12:34 19.02.2023 (güncellendi: 12:35 19.02.2023) Abone ol
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor kentine bağlı Omar yerleşiminde bulunan ABD askeri üssünün füze saldırısına uğradığı belirtildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre saldırı, dün akşam saatlerinde gerçekleştirildi.
SANA'nın haberinde "Füze saldırısı, cumartesi akşam Deyr ez Zor'un doğusunda ABD güçleri tarafından kontrol edilen Omar yerleşiminde düzenlendi" ifadelerine yer verildi.
Suriye basınında yer alan haberlerde, Deyr ez Zor sakinlerinin saldırının düzenlendiği bölgede gökyüzünü aydınlatan ışık yansımaları gördüğü kaydedildi. Saldırı sonucunda ölen veya yaralanan ABD askeri olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
SANA, Suriye'de ABD'nin kurduğu yasadışı askeri üslere yönelik saldırıların son aylarda arttığına dikkat çekti.