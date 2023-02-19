https://sputniknews.com.tr/20230219/suriye-israilin-sama-saldirisinda-1i-asker-5-kisi-oldu---1067221798.html

Suriye: İsrail'in Şam'a saldırısında 1'i asker 5 kişi öldü

Suriye: İsrail'in Şam'a saldırısında 1'i asker 5 kişi öldü

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Şam'a düzenlediği hava saldırısı sonucunda 1'i asker 5 kişinin öldüğünü duyurdu. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

suriye

israil

şam

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Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre İsrail güçleri, gece saat 00:22'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam'a ve Şam kırsalında sivillerin yaşadığı mahallelere füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda birkaç binanın yıkıldığını, şam ve kırsalındaki bazı mahallelerin hasar gördüğünü belirten bakanlık, 5 kişinin öldüğünü, 15'inin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, Suriye hava savunma sistemlerinin füzelerin büyük bölümüne önleme yaptığını da kaydetti.

suriye

israil

şam

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suriye, israil, şam