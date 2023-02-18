https://sputniknews.com.tr/20230218/messi-neymar-mbappe-tffnin-omuz-omuza-turkiye-kampanyasina-katilacak-1067201076.html

Messi, Neymar, Mbappe TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak

Messi, Neymar, Mbappe TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak

TFF'nin duyurduğu ve 1 Mart'ta hayata geçeceği vurgulanan 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyası Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldız futbolcuların da katılımıyla... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T16:52+0300

2023-02-18T16:52+0300

2023-02-18T16:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

lionel messi

neymar

kylian mbappe

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

futbol

deprem

afet

doğal afet

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Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe’nin yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılacak. Kampanyaya destek veren PSG, dünyaca ünlü futbolcuları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe’nin imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracak.Programda buna benzer birçok etkinlik gerçekleştirilecek. TFF ve Süper Lig kulüpleri ‘Omuz Omuza Türkiye’ kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230218/merve-bolugur-taha-duymazla-ilgili-pismanligini-paylasti-mesajlarini-simdi-fark-ettim-1067200294.html

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lionel messi, neymar, kylian mbappe, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, futbol, deprem, afet, doğal afet, afet bölgesi, depremzede, yardım