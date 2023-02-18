Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/messi-neymar-mbappe-tffnin-omuz-omuza-turkiye-kampanyasina-katilacak-1067201076.html
Messi, Neymar, Mbappe TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak
Messi, Neymar, Mbappe TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak
TFF'nin duyurduğu ve 1 Mart'ta hayata geçeceği vurgulanan 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyası Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldız futbolcuların da katılımıyla... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T16:52+0300
2023-02-18T16:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
lionel messi
neymar
kylian mbappe
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
futbol
deprem
afet
doğal afet
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Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe’nin yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılacak. Kampanyaya destek veren PSG, dünyaca ünlü futbolcuları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe’nin imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracak.Programda buna benzer birçok etkinlik gerçekleştirilecek. TFF ve Süper Lig kulüpleri ‘Omuz Omuza Türkiye’ kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230218/merve-bolugur-taha-duymazla-ilgili-pismanligini-paylasti-mesajlarini-simdi-fark-ettim-1067200294.html
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lionel messi, neymar, kylian mbappe, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, futbol, deprem, afet, doğal afet, afet bölgesi, depremzede, yardım
lionel messi, neymar, kylian mbappe, türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, futbol, deprem, afet, doğal afet, afet bölgesi, depremzede, yardım

Messi, Neymar, Mbappe TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak

16:52 18.02.2023
© AFP 2023Neymar, Lionel Messi
Neymar, Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AFP 2023
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TFF'nin duyurduğu ve 1 Mart'ta hayata geçeceği vurgulanan 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyası Messi, Neymar, Mbappe gibi yıldız futbolcuların da katılımıyla gerçekleşecek.
Depremzedeler için bir araya gelen TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe’nin yanı sıra çok sayıda futbolcu da katılacak. Kampanyaya destek veren PSG, dünyaca ünlü futbolcuları Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe’nin imzalı formalarını, açık artırma yoluyla satılması için bu projeye aktaracak.

Programda buna benzer birçok etkinlik gerçekleştirilecek. TFF ve Süper Lig kulüpleri ‘Omuz Omuza Türkiye’ kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.
Taha Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
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