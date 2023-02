https://sputniknews.com.tr/20230218/kilicdaroglu-fay-hattinin-uzerine-bir-kenti-insa-ederseniz-sonuc-zaten-felaket-olur-1067189578.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Fay hattının üzerine bir kenti inşa ederseniz, sonuç zaten felaket olur. Ona izin vermemek, izin vereni yargılamak ve gerekirse hapse... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T03:18+0300

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibiyle parti genel merkezinde bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun sorumluluğuna dikkati çekerek, "Aslında bütün bunların sorumlusu siyaset kurumu. İmar affını çıkaran siz misiniz? Hayır, oy için yaptılar ama on binlerce insanın hayatı gitti" diye konuştu.Olayların biraz derinlemesine düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Düzce depremini anımsattı. Kılıçdaroğlu, "Ama hiçbir depremden siyaset kurumu gerekli dersi çıkaramadı. Hala İstanbul'da aradan o kadar uzun yıllar geçmesine karşın sağlıklı ve tutarlı bir çalışma hiç yapılmadı. Bağcılar'a gidin, eski Bağcılar. Sultanbeyli'ye gidin eski Sultanbeyli. Nereye giderseniz" ifadesini kullandı.TOKİ'nin yeni konutları kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için değil, satmak için yaptığını öne süren Kılıçdaroğlu, yasaların öngördüğü kuralların uygulanmadığını savundu.'Siyasetin, yaşadığı acılardan ders çıkarmadığını gördük'Deprem bölgesini gördüğünü belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Bir an önce depreme dayanıklı konutlar yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Eğer bunlar olmadığı, yapılmadığı takdirde Türkiye bu acıları hep çekecektir. Belli aralıklarla acılar çekilecektir" ifadesini kullandı.'Ordu süratle müdahale edebilirdi'Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu herkesin bildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:Toplumun yaşadığını unutmaması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Eğer toplum yaşadığı dramı unutursa gelecek kuşaklara sağlıklı bir yapı terk edemez, bırakamaz. Acılardan ders çıkarması lazım toplumun, siyaset kurumunun, diğer kurumların" dedi.Bu tür büyük olaylarda dünyanın hangi ülkesi olursa olsun, ister Amerika, ister Japonya, ister Güney Kore'de ilk müdahalenin ordu tarafından yapıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, ordunun eğitilmiş ekipleri ve bu konuda kurulan bir taburu bulunduğunu söyledi.Bunların raporlarda yazdığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sahra hastaneleri süratle kurulurdu. Hiçbirisi yok. İnsanların yemek yiyeceği sahra mutfakları kurulurdu. Kışın ortasında o soğukta, o ayazda kutup çadırları var. Çadırlar süratle kurulabilirdi. Ordu süratle müdahale edebilirdi, gelebilirdi. Bu harekete geçirilmedi" diye konuştu.Kılıçdaroğlu, gittiği her yerde koordinasyonsuzluğu gördüğünü ve muhatap bulunamadığını ifade ederek, "Askerleri görüyorsunuz emir bekliyorlar. Herkes görevli olduğu yerde emir bekliyor ama emir verecek kişi yok" dedi.Arama kurtarma ekibine, "büyük bir dram yaşadıklarını ve acılara tanık olduklarını" söyleyen Kılıçdaroğlu, benzer acıların artık bu coğrafyada yaşanmaması gerektiğini kaydetti.Kahramanmaraş'ta yaşadığı bir olayı aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Bütün bunlara rağmen belediye başkanlarının ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Koşarak gittiler. Bütün olumsuz koşullara rağmen çalıştılar bir şeyler yapmaya çaba harcadılar. Ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Büyük bir acı. İnşallah böyle acılar olmaz. Ama bu işin özü, aklı kullanmaktan geçiyor. Binaların sağlıklı, sağlam olması gerekiyor. Binaların depreme dayanıklı olup olmadığının yine iyi insanlar tarafından denetlenmesi gerekiyor. Pek çok açmaz var ama düzelteceğiz. Başka seçeneğimiz yok zaten" değerlendirmesini yaptı.'Bütün mesele ders çıkarıp bir an önce önlem almak'Kılıçdaroğlu, üniversiteler, AFAD ve bilim insanları tarafından yapılmış çalışmalara işaret ederek, Hatay, İzmir, Bingöl, İstanbul konusunda, her alanda çalışma yapıldığını, Kahramanmaraş'ın durumunun raporlarla ortaya konulduğunu anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:CHP Genel Başkanı, arama kurtarma çalışmalarında görev alanlara teşekkür ederek, "Gösterdiğimiz çaba çok değerli bir can bile kurtarmanız çok ama çok değerli" ifadesini kullandı.

