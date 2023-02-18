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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/kendi-tiriyla-fransadan-yola-cikan-24-yasindaki-kadin-depremzedeler-icin-turkiyeye-yardim-getirdi-1067196950.html
Kendi tırıyla Fransa'dan yola çıkan 24 yaşındaki kadın, depremzedeler için Türkiye'ye yardım getirdi
Kendi tırıyla Fransa'dan yola çıkan 24 yaşındaki kadın, depremzedeler için Türkiye'ye yardım getirdi
Fransa’da yaşayan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra bir derneğin organizesinde toplanan yardımları, deprem bölgesine... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T13:46+0300
2023-02-18T14:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tır şöförü
fransa
türkiye
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depremzede
deprem
kahramanmaraş
hatay
malatya
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Yıllar önce Fransa’ya taşınan Yozgatlı gurbetçi bir ailenin kızı olan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, 6 Şubat Pazartesi tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilde etkili olan deprem felaketine duyarsız kalmadı. 4 yıldır tır kullandığını söyleyen Zengin, 2 yıl önce kendine aldığı tır ile Fransa’da bir dernek öncülüğünde toplanan yardımları Kahramanmaraş’a ulaştırmak için yola çıktı. 2 bin 660 kilometre yolu tek başına gelen Zengin, “Bu mesleğe 20 yaşında başladım. Önce kendi şirketimi kurup kendi tırımı aldım. Benim kendi tırımı alarak istediğim yerlere gitmek gibi hayallerim vardı. Hayallerimden biri de Türkiye’ye gelmekti. Geçen sene 6 ay içinde 3 kez Türkiye’ye gidip gelmiştim. Şimdi de depremden dolayı tekrardan Türkiye’ye geldim. Zaman kaybetmemek için karayolundan geldim” dedi.'Tırda giysi, ilaç, bebek bezleri, battaniye, yastık, yorgan, kedi ve köpek maması var'Türkiye’ye 2 buçuk günde geldiğini söyleyen Zengin, “Bir de kadın olduğum ve yalnız olduğum için içimde korkum vardı. Türkiye’de çok üzücü bir durum var. Biz derneğimizle beraber tırımıza yükleme yaptık. Fransa’dan Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan şimdi de Türkiye’ye karayolu üzerinden geçiş yaptım. 2 buçuk günde Fransa’dan Kapıkule’ye giriş yaptım. Benim için bu durum gurur verici çünkü bende bu korkumu aşacağımı düşünmüyordum. Ama depremdeki insanların çaresizliği benim için daha önemliydi. Şu an tırda yüzde 40 giysi var. 2’nci el kesinlikle yok. İlaç, bebek bezleri, battaniye, yastık, yorgan ve kedi köpek maması var. Bu işi yaptığım için alem ve arkadaşlarım benimle gurur duydu. Hiç kimse bana bir eleştiride bulunmadı. Yolda hiç zorluk çekmedim. Yolda yardıma ihtiyacım oldu, bana yardımcı oldular sağ olsunlar. Türkiye’de beni davet edenler oldu. Ama şu an amacımız Kahramanmaraş’a gelmek. Hakkım herkese helal olsun teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230218/canli--kahramanmaras-merkezli-depremlerin-etkileri-suruyor-can-kaybi-39-bini-gecti-1067194277.html
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tır şöförü, fransa, türkiye, yardım, depremzede, deprem, kahramanmaraş, hatay, malatya, adıyaman
tır şöförü, fransa, türkiye, yardım, depremzede, deprem, kahramanmaraş, hatay, malatya, adıyaman

Kendi tırıyla Fransa'dan yola çıkan 24 yaşındaki kadın, depremzedeler için Türkiye'ye yardım getirdi

13:46 18.02.2023 (güncellendi: 14:44 18.02.2023)
© İHAKendi tırıyla Fransa'dan yola çıkan 24 yaşındaki kadın, depremzedeler için Türkiye'ye yardım getirdi
Kendi tırıyla Fransa'dan yola çıkan 24 yaşındaki kadın, depremzedeler için Türkiye'ye yardım getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© İHA
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Fransa’da yaşayan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden sonra bir derneğin organizesinde toplanan yardımları, deprem bölgesine ulaştırmak için kendine ait tırı ile Türkiye’ye geldi. İstanbul’da mola veren Gülfem Zengin, “Amacım Kahramanmaraş’a gitmek” dedi.
Yıllar önce Fransa’ya taşınan Yozgatlı gurbetçi bir ailenin kızı olan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, 6 Şubat Pazartesi tarihinde Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilde etkili olan deprem felaketine duyarsız kalmadı. 4 yıldır tır kullandığını söyleyen Zengin, 2 yıl önce kendine aldığı tır ile Fransa’da bir dernek öncülüğünde toplanan yardımları Kahramanmaraş’a ulaştırmak için yola çıktı.
2 bin 660 kilometre yolu tek başına gelen Zengin, “Bu mesleğe 20 yaşında başladım. Önce kendi şirketimi kurup kendi tırımı aldım. Benim kendi tırımı alarak istediğim yerlere gitmek gibi hayallerim vardı. Hayallerimden biri de Türkiye’ye gelmekti. Geçen sene 6 ay içinde 3 kez Türkiye’ye gidip gelmiştim. Şimdi de depremden dolayı tekrardan Türkiye’ye geldim. Zaman kaybetmemek için karayolundan geldim” dedi.

'Tırda giysi, ilaç, bebek bezleri, battaniye, yastık, yorgan, kedi ve köpek maması var'

Türkiye’ye 2 buçuk günde geldiğini söyleyen Zengin, “Bir de kadın olduğum ve yalnız olduğum için içimde korkum vardı. Türkiye’de çok üzücü bir durum var. Biz derneğimizle beraber tırımıza yükleme yaptık. Fransa’dan Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan’dan şimdi de Türkiye’ye karayolu üzerinden geçiş yaptım. 2 buçuk günde Fransa’dan Kapıkule’ye giriş yaptım. Benim için bu durum gurur verici çünkü bende bu korkumu aşacağımı düşünmüyordum. Ama depremdeki insanların çaresizliği benim için daha önemliydi. Şu an tırda yüzde 40 giysi var. 2’nci el kesinlikle yok. İlaç, bebek bezleri, battaniye, yastık, yorgan ve kedi köpek maması var. Bu işi yaptığım için alem ve arkadaşlarım benimle gurur duydu. Hiç kimse bana bir eleştiride bulunmadı. Yolda hiç zorluk çekmedim. Yolda yardıma ihtiyacım oldu, bana yardımcı oldular sağ olsunlar. Türkiye’de beni davet edenler oldu. Ama şu an amacımız Kahramanmaraş’a gelmek. Hakkım herkese helal olsun teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş merkezli deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
CANLI | Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri sürüyor: Can kaybı 39 bini geçti
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