https://sputniknews.com.tr/20230218/josef-de-souzadan-ayrilik-mesaji-besiktastan-ayrilmaktan-aci-duyuyorum-1067193315.html

Josef de Souza'dan ayrılık mesajı: Beşiktaş'tan ayrılmaktan acı duyuyorum

Josef de Souza'dan ayrılık mesajı: Beşiktaş'tan ayrılmaktan acı duyuyorum

Beşiktaş'tan ayrılan Josef Souza "Şu an Beşiktaş'tan ayrılmaktan acı duyuyorum. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi, ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T05:29+0300

2023-02-18T05:29+0300

2023-02-18T05:29+0300

spor

beşiktaş

josef de souza

futbol

fenerbahçe

ali koç

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Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlılardan ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade etti.Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Beşiktaş, Türkiye'ye geri dönüşümün kapılarını açan kulüp oldu. Beşiktaş'ı sonsuza kadar şükranla hatırlayacağım. Kariyerimi Beşiktaş'ta tamamlamak birçok kez aklımdan geçti. İlişki iyi giderken beklemediğiniz şeyler olabilir. Şu an Beşiktaş'tan ayrılmaktan acı duyuyorum. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi, ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. Herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde duygularını dile getirdi.'Bu kulübe ve Türk halkına duyduğum aşk bitmeyecek'Beşiktaş'ın kariyerinde kendisine hiç hissetmediği duyguları yaşattığını dile getiren Josef, "Uzaklarda da olsam artık 2 'kartal' daha var. 2 taraftarı daha var. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok, karşılıklı alınan bir karar. Bu ayrılık için doğru an gelmişti. Bu kulübe ve Türk halkına duyduğum aşk bitmeyecek. Bu sevdiğim ülkeye yakın zamanda döneceğimi de düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.'Kalbim buna elvermezdi bu yardımı yapmam gerekiyordu'Josef, yaşanan deprem felaketine ilişkin ise şunları aktardı:Türkiye'den ayrılacağı için evlat edinme şansının bulunmadığını anlatan Josef, MKE Ankaragücü maçından sonra düşüş yaşadığı iddialarına ilişkin ise "Bunu kafanızdan çıkarmanızı rica ediyorum, bu tamamen yalan. Menüsküs ameliyatı geçirdim. Toparlaması çok zor bir ameliyattı. Ankaragücü maçında kazanma zorunluluğumuz vardı. Takımın performansı Ankaragücü maçından sonra düştü ve ben de bu takımın bir parçasıyım" şeklinde görüş belirtti.'Ali Koç'tan burada özür dilemek istiyorum'Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe'ye attığı golden sonra sevincini abarttığı yönünde yorumlara ilişkin ise şunları anlattı:Josef, bir gün futbolcu, teknik adam ya da yardımcı antrenör olarak Türkiye'ye döneceğine inandığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230217/besiktasta-josef-de-souza-ile-yollar-ayrildi-1067171258.html

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beşiktaş, josef de souza, futbol, fenerbahçe, ali koç