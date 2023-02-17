https://sputniknews.com.tr/20230217/besiktasta-josef-de-souza-ile-yollar-ayrildi-1067171258.html

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varan Josef de Souza'nun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T15:21+0300

2023-02-17T15:21+0300

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beşiktaş

spor

josef de souza

ayrılık

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Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 2021 Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Josef de Souza’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Spor Arena'nın aktardığına göre, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Çin ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

https://sputniknews.com.tr/20230213/bakanlik-yalanladi-josef-de-souzanin-depremzede-cocugu-evlat-edindigi-iddialari-dogru-degil-1066993810.html

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beşiktaş, josef de souza, ayrılık