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Beşiktaş'ta Josef de Souza ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Josef de Souza ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varan Josef de Souza'nun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T15:21+0300
2023-02-17T15:21+0300
beşiktaş
spor
josef de souza
ayrılık
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Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 2021 Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Josef de Souza’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.Spor Arena'nın aktardığına göre, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Çin ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/bakanlik-yalanladi-josef-de-souzanin-depremzede-cocugu-evlat-edindigi-iddialari-dogru-degil-1066993810.html
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beşiktaş, josef de souza, ayrılık
beşiktaş, josef de souza, ayrılık

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile yollar ayrıldı

15:21 17.02.2023
© İHA Josef de Souza
 Josef de Souza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© İHA
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Beşiktaş, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile anlaşmaya varan Josef de Souza'nun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 2021 Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Josef de Souza’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Spor Arena'nın aktardığına göre, 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Çin ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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