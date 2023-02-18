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https://sputniknews.com.tr/20230218/iranda-muhendisler-odasi-yonetim-kurulu-adayligi-reddedilen-kadin-basortusunu-kursude-yere-firlatti-1067196188.html
İran'da mühendisler odası yönetim kurulu adaylığı reddedilen kadın başörtüsünü kürsüde yere fırlattı
İran'da mühendisler odası yönetim kurulu adaylığı reddedilen kadın başörtüsünü kürsüde yere fırlattı
İran'ın başkenti Tahran'da, başörtüsü takmadığı için mühendisler odası yönetim kurulu adaylığı reddedilen kadın, yüzlerce kişinin önünde bir konuşma yaparak... 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T12:14+0300
2023-02-18T12:14+0300
dünya
iran
mahsa emini
başörtüsü
başörtüsü yasağı
protesto
kadın hakları
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İranlı Zeynep Kazımpur, Tahran İnşaat Mühendisleri Odası'nın yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, "Adayların, başörtüsü yüzünden aday olmasına izin vermeyen meclisi tanımıyorum" dedi. Yönetim kurulu adaylığı, 'yasalara uygun şekilde başörtüsü takmadığı' gerekçesiyle reddedilen Kazımpur, yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü yere fırlattı. Salonda bulunanlar Kazımpur'u alkışlarken, videoyu sosyal medyada paylaşan bazı İranlı kullanıcılar, ülkedeki koşulların 'ülke çapındaki ayaklanmalar öncesi döneme asla geri dönmeyeceğini' ve 'hükümetin artık kadınlara başörtüsü dayatamayacağını' vurguladı. Daha önce de İran Milli Kütüphanesi'nin bazı üyeleri, çok sayıda kadının üyenin 'zorunlu başörtüsüne uymadıkları gerekçesiyle' üyeliklerinin askıya alınmasını protesto etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230101/iranda-arac-sahiplerine-basortusu-ihlali-mesaji-uygulamasi-geri-dondu-1065274481.html
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iran, mahsa emini, başörtüsü, başörtüsü yasağı, protesto, kadın hakları
iran, mahsa emini, başörtüsü, başörtüsü yasağı, protesto, kadın hakları

İran'da mühendisler odası yönetim kurulu adaylığı reddedilen kadın başörtüsünü kürsüde yere fırlattı

12:14 18.02.2023
© AP Photoİran'da Mahsa Amini'nin polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar
İran'da Mahsa Amini'nin polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
© AP Photo
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İran'ın başkenti Tahran'da, başörtüsü takmadığı için mühendisler odası yönetim kurulu adaylığı reddedilen kadın, yüzlerce kişinin önünde bir konuşma yaparak başörtüsünü yere fırlattı.
İranlı Zeynep Kazımpur, Tahran İnşaat Mühendisleri Odası'nın yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, "Adayların, başörtüsü yüzünden aday olmasına izin vermeyen meclisi tanımıyorum" dedi. Yönetim kurulu adaylığı, 'yasalara uygun şekilde başörtüsü takmadığı' gerekçesiyle reddedilen Kazımpur, yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü yere fırlattı. Salonda bulunanlar Kazımpur'u alkışlarken, videoyu sosyal medyada paylaşan bazı İranlı kullanıcılar, ülkedeki koşulların 'ülke çapındaki ayaklanmalar öncesi döneme asla geri dönmeyeceğini' ve 'hükümetin artık kadınlara başörtüsü dayatamayacağını' vurguladı. Daha önce de İran Milli Kütüphanesi'nin bazı üyeleri, çok sayıda kadının üyenin 'zorunlu başörtüsüne uymadıkları gerekçesiyle' üyeliklerinin askıya alınmasını protesto etmişti.
Tahran'da İran bayraklı duvar resminin önünden geçen maskeli kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2023
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İran'da araç sahiplerine 'başörtüsü ihlali mesajı' uygulaması geri döndü
1 Ocak, 22:19
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