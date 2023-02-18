https://sputniknews.com.tr/20230218/iranda-muhendisler-odasi-yonetim-kurulu-adayligi-reddedilen-kadin-basortusunu-kursude-yere-firlatti-1067196188.html

İran'da mühendisler odası yönetim kurulu adaylığı reddedilen kadın başörtüsünü kürsüde yere fırlattı

İran'da mühendisler odası yönetim kurulu adaylığı reddedilen kadın başörtüsünü kürsüde yere fırlattı

İran'ın başkenti Tahran'da, başörtüsü takmadığı için mühendisler odası yönetim kurulu adaylığı reddedilen kadın, yüzlerce kişinin önünde bir konuşma yaparak... 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T12:14+0300

2023-02-18T12:14+0300

2023-02-18T12:14+0300

dünya

iran

mahsa emini

başörtüsü

başörtüsü yasağı

protesto

kadın hakları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/06/1064231743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3e3004979417a09f5dbbf68c66092b2.jpg

İranlı Zeynep Kazımpur, Tahran İnşaat Mühendisleri Odası'nın yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, "Adayların, başörtüsü yüzünden aday olmasına izin vermeyen meclisi tanımıyorum" dedi. Yönetim kurulu adaylığı, 'yasalara uygun şekilde başörtüsü takmadığı' gerekçesiyle reddedilen Kazımpur, yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü yere fırlattı. Salonda bulunanlar Kazımpur'u alkışlarken, videoyu sosyal medyada paylaşan bazı İranlı kullanıcılar, ülkedeki koşulların 'ülke çapındaki ayaklanmalar öncesi döneme asla geri dönmeyeceğini' ve 'hükümetin artık kadınlara başörtüsü dayatamayacağını' vurguladı. Daha önce de İran Milli Kütüphanesi'nin bazı üyeleri, çok sayıda kadının üyenin 'zorunlu başörtüsüne uymadıkları gerekçesiyle' üyeliklerinin askıya alınmasını protesto etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230101/iranda-arac-sahiplerine-basortusu-ihlali-mesaji-uygulamasi-geri-dondu-1065274481.html

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, mahsa emini, başörtüsü, başörtüsü yasağı, protesto, kadın hakları