https://sputniknews.com.tr/20230218/emniyet-genel-mudurlugu-provokatif-paylasimlarda-bulunan-127-kisi-gozaltina-alindi-24u-tutuklandi-1067199169.html
Emniyet Genel Müdürlüğü: Provokatif paylaşımlarda bulunan 127 kişi gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Provokatif paylaşımlarda bulunan 127 kişi gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 127 kişiyi gözaltına alırken 24'ünü ise tutukladı. 18.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-18T15:14+0300
2023-02-18T15:14+0300
2023-02-18T15:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
dezenformasyon
provokatör
dolandırıcılık
emniyet genel müdürlüğü (egm)
gözaltı
tutuklama
tutuklama kararı
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 771 hesap yöneticisi tespit edildi, 395'i hakkında adli işlem başlatıldı. 127 şahıs gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230218/naci-gorur-kahramanmaras-merkezli-depremlerin-ardindan-gelen-sorulara-bes-maddede-yanit-verdi-1067198297.html
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deprem, dezenformasyon, provokatör, dolandırıcılık, emniyet genel müdürlüğü (egm), gözaltı, tutuklama, tutuklama kararı
deprem, dezenformasyon, provokatör, dolandırıcılık, emniyet genel müdürlüğü (egm), gözaltı, tutuklama, tutuklama kararı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Provokatif paylaşımlarda bulunan 127 kişi gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 127 kişiyi gözaltına alırken 24'ünü ise tutukladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 771 hesap yöneticisi tespit edildi, 395'i hakkında adli işlem başlatıldı. 127 şahıs gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı. Dolandırıcılık amaçlı internet sitelerinin kapatılması sağlandı" denildi.