https://sputniknews.com.tr/20230218/naci-gorur-kahramanmaras-merkezli-depremlerin-ardindan-gelen-sorulara-bes-maddede-yanit-verdi-1067198297.html

Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen sorulara beş maddede yanıt verdi

Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen sorulara beş maddede yanıt verdi

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gelen sorulara beş maddede yanıt verdi 18.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-18T14:20+0300

2023-02-18T14:20+0300

2023-02-18T14:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

naci görür

deprem

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“Bugünkü depremlerin olduğu Doğu Anadolu Fayı'nda enerji büyük ölçüde boşaldı. Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz” diyen Görür, vatandaşlara, “Fay tartışmalarını bırakalım, deprem nerede olacak, nasıl olacak vb. tartışmaları bırakalım. Deprem gerçeğini kabul edelim ve deprem dirençli kentler talep edelim. Bunu tüm siyasilerden talep edelim ve yasal yollardan sesimizi duyuralım. Tek yol budur” diye seslendi.Görür’ün açıklamaları şöyle:“Arkadaşlar, çok soru alıyorum. Tek tek cevap vermem imkansız. Bazı sorulara toplu cevap veriyorum. Cevabım mümkün olduğunca basite indirgenmiş ve sizin anlayacağınız şekilde olacak.1-Bir yerde büyük deprem olunca o yörede ve o hatta tekrar yeterli enerji birikinceye kadar büyük deprem olmaz.2-Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda büyük deprem beklediğimiz yerler kırıldıktan sonra bu zonda artık uzun süre büyük deprem olmaz.3- Bugünkü depremlerin olduğu Doğu Anadolu Fayı'nda enerji büyük ölçüde boşaldı. Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz.4-Bu fay zonlarında bir müddet büyük depremlerde kırılmamış fay parçaları kırılır ve zonlar artık uzun süre sakin duracak şekilde dururlar.5-Bu söylediklerim ülkemizin en önemli iki fay zonu için geçerlidir.Fay tartışmalarını bırakalım, deprem nerede olacak, nasıl olacak vb. tartışmaları bırakalım. Deprem gerçeğini kabul edelim ve deprem dirençli kentler talep edelim. Bunu tüm siyasilerden talep edelim ve yasal yollardan sesimizi duyuralım. Tek yol budur. Tekrar başımız sağ olsun.”

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naci görür, deprem